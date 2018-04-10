«Сюда можно взрывчатку заложить»: у мусульман решили отобрать разрушенный особняк на Шейнкмана

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области с ноября прошлого года через суд пытается вернуть в ведение региона полуразрушенное старинное здание — объект культурного наследия по адресу Шейнкмана, 18, рядом с гимназией № 2. Сейчас здание находится в пользовании у Духовного управления мусульман Свердловской области в составе Духовного управления мусульман России . Однако рассыпающийся объект без крыши за все годы аренды мусульмане так и не восстановили, поэтому управление и намерено изъять особняк.

В судебных документах отмечается, что цель изъятия — продажа на публичных торгах. Это достаточно распространённый в Екатеринбурге способ распоряжения памятниками — их реализация по невысокой цене частным лицам и бизнесу, но с обязательными условиями для владельца по восстановлению объектов.

Памятник называется «Особняк статского советника Миллера», построили его в XIX веке, а в 20-е годы ХХ века передали мусульманам для организации культурного центра — в нём находился театр «Мусульманский очаг Урала». Как отмечает и.о. председателя общины мусульман Нур-Усман Наиль Шаймарданов, здесь предполагалось восстановить историческую функцию, то есть организовать культурный центр. Наиль Шаймарданов рассказал, что местные мусульмане помогли передать в суд позицию Совета муфтиев России

— Было условие, что здание восстановят, но сделать это не смогли, — уточняет Шаймарданов. — Сейчас Духовное управление мусульман РФ , Совет муфтиев России дали письменное заверение о том, что они готовы взять на себя ремонт и восстановление этого здания.

Возможный срок восстановления Наиль Шаймарданов назвать затруднился (перед работой с объектом культурного наследия обязательно нужно его исследовать).

По некоторым данным, в здании заинтересована гимназия № 2, к которой вплотную примыкает памятник. Она выступает в судебном процессе как третье лицо.

Консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Наталья Дерябина, которая присутствует на заседаниях в качестве слушателя со стороны гимназии, рассказала, что по инициативе палаты была проведена проверка состояния памятника. После чего Наталья Дерябина обратилась в аппарат президента по поводу состояния памятника. Это в конце концов и стало отправной точкой для начала судебного разбирательства.

— Разрушенное здание практически примыкает к зданию гимназии, много лет находится в аварийном состоянии, не охраняется, — рассказывает Наталья Дерябина. — Гимназия вынуждена вызывать туда полицию, когда туда кто-то проникает, сами дети после уроков могут туда залезть. Нам бы очень хотелось, чтобы здание изъяли и передали на баланс МУГИСО, а там бы приняли решение по восстановлению. И нам бы хотелось, чтобы его передали гимназии — у неё не хватает площадей, было бы здорово, если бы они получили дополнительное пространство. Конечно, после ремонта. Мы понимаем, что в муниципальном бюджете недостаточно средств для восстановления, лучше, чтобы это была область.

Наталья Дерябина считает, что обещания со стороны мусульманской общины — это, скорее, затягивание судебного процесса, нежели реальные перспективы для здания. «В суд передали 2 договора о пожертвованиях — на 300 и 200 тысяч рублей. Но этого даже на проект реставрации не хватит», — отмечает она.

Директор гимназии Светлана Тренихина отмечает, что у гимназии в любом случае нет «миллионов» на спасение здания, и подчёркивает, что ключевым для учебного заведения является вопрос безопасности.

— Может быть, это памятник, но тогда пускай за ним ухаживают, а сейчас это угроза безопасности для моих детей, — говорит директор. — Я покупаю дополнительные камеры наблюдения, скоро чемпионат мира по футболу, а рядом с гимназией — неохраняемое здание, куда можно взрывчатку заложить, где можно в засаду засесть — да и просто кирпич оттуда может упасть на голову ребёнка, который возвращается домой из школы.

По словам директора, с управлением мусульман они неоднократно общались, но с переменным успехом. «Максимум, чего удавалось достигнуть — когда они алюминиевыми листами закрывали окна, собирались и устраивали уборку под национальную музыку, собирали пожертвования на реконструкцию зданий. Хотелось бы, чтобы, по крайней мере, там появились камеры и чтобы кто-то за него отвечал».

Следующее заседание суда по вопросу изъятия особняка назначено на 19 апреля.