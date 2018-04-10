Управлять не людьми, а процессами. Как изменился АПК края за последние годы

Тепличный — значит, сладкий

«Агропром приносит хорошие деньги в казну края: его доля в региональном бюджете составляет 21%», — сообщил Владимир Николаевич.

По данным министра, одних только акцизов в последнее время удалось собрать на внушительную сумму — 5,4 млрд рублей.

Да и сами селяне получают благодаря своей деятельности неплохие доходы. По словам Владимира Ситникова, более 7 млрд рублей сегодня лежат на счетах крестьянско-фермерских хозяйств.

При этом закредитованность фермеров Ставрополья ниже, чем у соседей, в Краснодарском крае Ростовской области . В среднем на один рубль ставропольского крестьянина приходится 28 кредитных копеек. Хороший показатель — не слишком высокая товарная закредитованность ставропольских крестьян, при которой им приходится рассчитываться своей продукцией.

В последние годы в два раза выросла зарплата в ставропольском АПК. Сейчас средний заработок в отрасли — 28 тысяч рублей. Это выше, чем в среднем по России , на две тысячи рублей.

Во многом хороших показателей удалось добиться благодаря господдержке. По данным минсельхоза края, за последние 5 лет федеральные и краевые власти вложили 32 млрд рублей в АПК региона. Около 50 инвестпроектов реализуют сейчас в сельском хозяйстве Ставрополья.

Впечатляющих успехов ставропольские селяне достигли, в частности, в производстве тепличных культур. К примеру, производство овощей закрытого грунта выросло в три раза.

Ставропольские огурцы, помидоры, листовой салат — отменного качества, их охотно закупают другие регионы.

Сейчас идут переговоры с японскими партнёрами. Специалисты из Страны восходящего солнца обещают научить ставропольцев, как использовать технологию, благодаря которой тепличный томат по содержанию сахара почти не будет уступать грунтовому.

Не продавать, а перерабатывать

Примечательно, что в последнее время бюджетные поступления в основном идут на животноводство. В последние годы господдержка этой отрасли увеличилась в два раза. 1,5 млрд руб. вложили власти в животноводство региона.

«Мнение о том, что эта сфера АПК нерентабельна, ошибочно, — убеждён Владимир Николаевич. — При внедрении в животноводство высоких технологий оно себя окупает».

Также министр обратил внимание на то, что пока в крае, к сожалению, нет глубокой переработки пшеницы и других культур. Между тем это очень перспективное направление. Но пока селяне предпочитают не перерабатывать зерно, а продавать.

Увы, рекордный урожай прошлого года многим фермерам пришлось реализовывать за бесценок.

«Более 8 млрд рублей потеряли аграрии края в прошлом году по этой причине, — сказал Владимир Николаевич. — Нужно перестраиваться, внедрять глубокую переработку зерна. К сожалению, пока мы не производим аминокислоты, крахмал, глютен, яичный порошок, меланж».

Помимо этого, как полагает министр, нужно шире применять маркетинговые исследования, внедрять так называемое точное земледелие, когда есть отдача от каждого клочка земли. Также нужно повышать производительность труда, осваивать новые рынки сбыта и внедрять проектное управление на селе.