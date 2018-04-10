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[282] Анонс. Еженедельный подкаст AppleInsider.ru
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

[282] Анонс. Еженедельный подкаст AppleInsider.ru 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
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Официальный чат AppleInsider.ru в Telegram
Полный список тем  Хотите предложить свои темы? Оставляйте их в комментариях к данному анонсу. К новости желательно указывать ссылку на первоисточник.
Если вы хотите принять участие в подкасте и дать комментарий к одной из тем, стучите во время прямого эфира Telegram: @iprizrak и опишите вкратце суть вашего комментария. Не забудьте надеть наушники.
Напоминаем, что прямой эфир подкаста пройдет во вторник в 21:00 по московскому времени на http://podcast.appleinsider.ru или в нашем приложении для iPhone или iPad. Также вы можете воспользоваться прямой ссылкой на звуковой поток. Для слушателей подкаста доступен on-line чат, где у вас будет возможность поучаствовать в дискуссии.
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