Новую поликлинику для детей и взрослых в районе Беговой на Севере столицы введут в этом году

Столичные власти продолжают развивать инфраструктуру здравоохранения города. До конца текущего года в Северном административном округе столицы в строй введут новую современную поликлинику. Об этом журналистам сообщил глава столичного Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется на севере Москвы в текущем году. Новая поликлиника в системе горрздрава расположится на Ленинградском проспекте, д. 16 в районе Беговой.

Бочкарев также добавил, что в настоящее время надземная часть здания почти готова. Строители на сегодня уже устраивают кровлю и прокладывают инженерные коммуникации, а также приступили к фасадным работам и внутренней отделке помещений.

Во взрослой поликлинике на 500 посещений в смену разместятся: отделения профилактики и функциональной диагностики, два терапевтических отделения, хирургические кабинеты, блок врачей-специалистов, дневной стационар на 10 коек с пребыванием не более четырех часов, отделение реабилитации.

Детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. В ней оборудуют приемно-смотровые фильтр-боксы, школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургические и физиотерапевтические кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на шесть коек.

Кроме того, здесь будут работать клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами, сообщает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.

Медучреждение оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием, мебелью.