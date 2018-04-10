Новую поликлинику для детей и взрослых в районе Беговой на Севере столицы введут в этом году 

Столичные власти продолжают развивать инфраструктуру здравоохранения города. До конца текущего года в Северном административном округе столицы в строй введут новую современную поликлинику. Об этом журналистам сообщил глава столичного Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется на севере Москвы в текущем году. Новая поликлиника в системе горрздрава расположится на Ленинградском проспекте, д. 16 в районе Беговой.
Бочкарев также добавил, что в настоящее время надземная часть здания почти готова. Строители на сегодня уже устраивают кровлю и прокладывают инженерные коммуникации, а также приступили к фасадным работам и внутренней отделке помещений.
Во взрослой поликлинике на 500 посещений в смену разместятся: отделения профилактики и функциональной диагностики, два терапевтических отделения, хирургические кабинеты, блок врачей-специалистов, дневной стационар на 10 коек с пребыванием не более четырех часов, отделение реабилитации.
Детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. В ней оборудуют приемно-смотровые фильтр-боксы, школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургические и физиотерапевтические кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на шесть коек.
Кроме того, здесь будут работать клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами, сообщает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
Медучреждение оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием, мебелью.
«Поликлиники столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. При строительстве поликлиникиспользуется новый подход, который предполагает разделение их на два уровня. Поликлиники первого уровня обслуживания, как на Ленинградском проспекте, оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. Второй уровень предполагает оказание специализированной высококвалифицированной медико-санитарной помощи с использованием современного высокотехнологического оборудования, расходных материалов и медикаментов. В такие поликлиники пациенты будут попадать уже после того, как им поставят диагноз и назначат лечение», — подытожил Бочкарев.