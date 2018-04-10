Прокатят с комфортом. Из Тюмени в Санкт-Петербург запустят поезд с новыми вагонами

Это направление является востребованным у ямальских отпускников в летний период. Современный подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.

При отделке салонов использованы современные качественные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность. Для удобства пассажиров увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. Вагоны оборудованы системами оповещения (на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха) и видеонаблюдения.

Федеральная пассажирская компания активно обновляет парк подвижного состава, который курсирует на популярных направлениях. В 2017 году на СвЖД поступили 35 современных плацкартных вагонов, которые были включены в составы фирменных поездов «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург — Санкт-Петербург и «Урал» сообщением Екатеринбург — Кисловодск

В этом году в различные регионы страны уже поступили 133 вагона. Всего в текущем году АО «ФПК» планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, более 65% пассажиров компании выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны.