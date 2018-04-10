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Прокатят с комфортом. Из Тюмени в Санкт-Петербург запустят поезд с новыми вагонами
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Прокатят с комфортом. Из Тюмени в Санкт-Петербург запустят поезд с новыми вагонами 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» поступили 12 современных плацкартных вагонов. Они будут курсировать в составе поезда сообщением Тюмень — Санкт-Петербург (через Екатеринбург).
Это направление является востребованным у ямальских отпускников в летний период. Современный подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе. Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения.
При отделке салонов использованы современные качественные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность. Для удобства пассажиров увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. Вагоны оборудованы системами оповещения (на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха) и видеонаблюдения.
Федеральная пассажирская компания активно обновляет парк подвижного состава, который курсирует на популярных направлениях. В 2017 году на СвЖД поступили 35 современных плацкартных вагонов, которые были включены в составы фирменных поездов «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург — Санкт-Петербург и «Урал» сообщением Екатеринбург — Кисловодск.
В этом году в различные регионы страны уже поступили 133 вагона. Всего в текущем году АО «ФПК» планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, более 65% пассажиров компании выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны.
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