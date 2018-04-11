Более 15 тысяч человек обратились в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» за помощью и советом

В частности, её сотрудники бесплатно помогают тем военнослужащим, у которых нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов по жилищным вопросам.

Более 15 тысяч человек обратилось в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» с различным вопросами, более трех тысяч — через Личный кабинет на сайте учреждения.

«Мы бесплатно помогаем тем военнослужащим, у кого нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов, — говорит руководитель Екатеринбургского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Николай Зонов. — К сожалению, многие военнослужащие до сих пор обращаются в разрекламированные агентства недвижимости, которые за те же услуги берут существенную плату. Не нужно ассоциировать нас с коммерческой организацией, обращайтесь за информацией только на наш официальный сайт, а не в многочисленные «помогайки», действующие от нашего имени».