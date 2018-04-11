Ещё
Более 15 тысяч человек обратились в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» за помощью и советом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Более 15 тысяч человек обратились в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» за помощью и советом 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, её сотрудники бесплатно помогают тем военнослужащим, у которых нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов по жилищным вопросам.
Более 15 тысяч человек обратилось в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» с различным вопросами, более трех тысяч — через Личный кабинет на сайте учреждения.
«Мы бесплатно помогаем тем военнослужащим, у кого нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов, — говорит руководитель Екатеринбургского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Николай Зонов. — К сожалению, многие военнослужащие до сих пор обращаются в разрекламированные агентства недвижимости, которые за те же услуги берут существенную плату. Не нужно ассоциировать нас с коммерческой организацией, обращайтесь за информацией только на наш официальный сайт, а не в многочисленные «помогайки», действующие от нашего имени».
Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» –— специально созданная структура в ведении Минобороны России, основными задачами которой являются учет накопительных взносов на именных накопительных счетах участников, учет доходов от инвестирования на именных накопительных счетах участников НИС, оформление и выдача целевых жилищных займов участникам накопительно-ипотечной системы, информационно-разъяснительная работа по функционированию накопительно-ипотечной системы, предоставление накоплений для жилищного обеспечения участникам накопительно-ипотечной системы после возникновения права на их использование.
ТК «Звезда»: последние новости
Air France повысит зарплату своим бастующим сотрудникам В Вашингтоне подготовили новые санкции против госдолга России и российских банков Атакуют конкретные российские интересы - политолог о новых санкциях США против РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США756
Рубль продолжил безустанное падение367
США готовят новый удар по России605
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»138
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение