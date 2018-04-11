Более 15 тысяч человек обратились в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» за помощью и советом 

В частности, её сотрудники бесплатно помогают тем военнослужащим, у которых нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов по жилищным вопросам.
Более 15 тысяч человек обратилось в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» с различным вопросами, более трех тысяч — через Личный кабинет на сайте учреждения.
«Мы бесплатно помогаем тем военнослужащим, у кого нет достаточно опыта и соответствующих знаний, чтобы соблюсти все необходимые нормы и требования при подготовке документов, — говорит руководитель Екатеринбургского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Николай Зонов. — К сожалению, многие военнослужащие до сих пор обращаются в разрекламированные агентства недвижимости, которые за те же услуги берут существенную плату. Не нужно ассоциировать нас с коммерческой организацией, обращайтесь за информацией только на наш официальный сайт, а не в многочисленные «помогайки», действующие от нашего имени».
Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» –— специально созданная структура в ведении Минобороны России, основными задачами которой являются учет накопительных взносов на именных накопительных счетах участников, учет доходов от инвестирования на именных накопительных счетах участников НИС, оформление и выдача целевых жилищных займов участникам накопительно-ипотечной системы, информационно-разъяснительная работа по функционированию накопительно-ипотечной системы, предоставление накоплений для жилищного обеспечения участникам накопительно-ипотечной системы после возникновения права на их использование.