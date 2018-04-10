В Совете ветеранов Нижнего Новгорода обсудили предстоящие мероприятия ко Дню Победы

10 апреля в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода обсудили предстоящие мероприятия к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В работе пленума принял участие председатель городской думы Николай Сатаев . Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

В праздничные дни во всех районах города состоятся патриотические акции, митинги, встречи с молодежью, уроки мужества. Будут приведены в порядок мемориальные объекты. Ветераны примут участие в параде 9 мая и в акции «Бессмертный полк».

Как отметил, Николай Сатаев по итогам пленума, ни один участник войны, ветеран, труженик тыла, блокадник не должен остаться без внимания.

«Уверен, что такая задача будет поддержана общественными организациями, городской администрацией и депутатами городской думы», — сказал Сатаев.

Ранее сообщалось, что нижегородские пенсионеры напишут книгу о родном крае.