«Есть шанс опозориться на весь мир». Волгоград покажет гостям неопрятный фасад?

Пыль и грязь, умирающие деревья, разломанные конструкции от не полностью снесенных в прошлом году киосков и остановок, а кое-где и асфальт, похожий на решето. Последнее, впрочем, встречается все реже, хотя даже на транспортном хабе у вокзала «Волгоград-1» дорожное полотно напоминает лунный пейзаж. Именно это зачастую видят жители и гости Волгограда , даже в центральной части города.

Апрель традиционно объявлен в городе месяцем благоустройства, соответствующие городские службы, а также, например, компании «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения», управляющие муниципальным имуществом и активно вмешивающиеся в городской ландшафт, приступили к уборке мусора, покраске тротуаров.

Между тем и ожидания и обещания были совсем иные, с учетом того, что одно из ключевых событий этого года — чемпионат мира по футболу — пройдет и в Волгограде.

Отфутболили

Проведение в Волгограде четырех матчей группового этапа мундиаля, конечно, сказалось на внешнем виде Волгограда. Так, обосновывая решения по сносу киосков и замене разнообразных остановочных павильонов на однотипные, городские власти ссылались на «требования FIFA». Во время недавнего визита в Волгоград вице-премьер российского правительства Виталий Мутко , констатировав готовность стадиона «Волгоград Арена», сообщил также, что общая готовность города к ЧМ-2018 «примерно 90%» и «в целом, нам остается только завершить благоустройство, оформить город соответствующим образом и закончить строительство нашей фанзоны».

Мутко особо подчеркнул, что реконструкции аэропорта и строительства рокадной дороги в изначальной программе не было, их включение — это заслуга губернатора Андрея Бочарова . При этом строительство той самой «нулевой продольной» Мутко назвал «практически созданием новой набережной на три километра». Между тем, реконструкция существующей набережной имени 62-й армии (она же Центральная), которую также обещали провести к ЧМ-2018, затягивается. Выполнены работы по реконструкции причальной стенки, ведется еще некоторая инженерная модернизация, а вот с внешним видом самого популярного места отдыха горожан проблемы остаются. Решать их будут уже после чемпионата.

Целый ряд конкурсов на эти работы разыгран совсем недавно, сроки исполнения колеблются, но в основном это октябрь этого года. Только на ремонт пропилей центральной лестницы планируется направить около 19 млн рублей, а на ремонт ротонды почти 10 млн рублей. Областной бюджет уже перевел на эти нужды в городскую казну Волгограда субсидию общим объемом в 500 млн рублей. На эти средства должен быть проведен на капремонт центральной лестницы, ротонд, подпорных стен верхней террасы со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие, проведут мощение гранитной брусчаткой и тротуарной плиткой, новые бордюры, восстановят газоны и сделают автоматический поливочный водопровод. Кроме того, набережную украсят, а также сделают там новый фонтан, амфитеатр, проведут велосипедные дорожки и т.д.

Источник, близкий к руководству администрации Волгограда, пояснил: «на набережной, по крайней мере, на ее передней части, примерно с 15-20 мая делать вовсе ничего нельзя — там будут создавать фанзону к чемпионату. Так что все работы перенесли на осень. Не успеют, кстати, и многое из задуманного по проспекту Ленина». При этом собеседник выразил уверенность в том, что к чемпионату мира будут полностью закончены работы по реорганизации Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО), который выходит прямо к новому стадиону и мемориального парка у подножия Мамаева Кургана (через дорогу от «Волгоград Арены»). Того самого, часть которого сделана на месте «парка сталинградских вдов», уничтожение которого летом прошлого года вызвало грандиозный скандал. «По парку, да и по проспекту, к сожалению, многое делать придется в авральном режиме, это уже так», — признался информированный собеседник.

Добавим, что здание бывшего речного вокзала на Центральной набережной, а также ЦПКиО реконструируются не за бюджетный счет, а в рамках частно-государственного партнерства. Первую очередь обновленного ЦПКиО обещали сдать к 9 мая.

«Не вижу в этой сфере вообще никаких проблем, все позитивно, — говорит председатель комитета по экологии и благоустройству волгоградской городской думы (фракция КПФР) Андрей Поплавский . — Конечно, хочется, чтобы весь город преобразился одномоментно, но так не бывает, он у нас очень уж протяженный». Депутат также подтвердил, что отыграны все конкурсы, но приоритет отдан клиентскому маршруту FIFA. По словам Поплавского, «инспекции показывают, что все успевают». «До Бочарова вообще ничего не делалось. А с 2014 года идут глобальные преобразования», — добавил депутат.

Впрочем, никто из критиков властей разного уровня и не утверждает, что работа не ведется. Основной упрек областной и, особенно, городской администрации в бессистемности. Которая ведет и к срывам сроков и, зачастую, проблемам с качеством.

Что и почему

Некоторые составные из истории внешнего преображения Волгограда и вовсе похожи на скверные анекдоты. Так, лично губернатор дал распоряжение восстановить на центральной части проспекта Ленина чугунную ограду, существовавшую там до 2007 года, уточнив, что такова была «просьба ветеранов». Мэрия изыскала средства и ограду выполнила, но та начала ржаветь. Всю зиму и весну 2017 ее непрерывно подкрашивали, что вызвало вал насмешек у горожан. Отдельная история — Комсомольский мост, который ремонтировали три года, потратили почти 300 млн рублей, но до сих пор внешний вид сооружения вызывает нарекания, а для инвалидов он остался недоступным.

Во время уже упомянутого сноса киосков горадминистрация, несмотря на протесты малого бизнеса, запретила и коммерческие павильоны на остановках. Вместо них решили за бюджетный счет сделать однотипные остановки. Их дизайн, а главное то, что их установка растянулась едва ли не на полгода, также вызвали волну возмущения. В итоге исполнитель все-таки сдал новые остановки, отделавшись небольшим штрафом за факт срыва сроков, при этом некоторые наблюдатели считают цену контракта изначально завышенной.

Член регионального штаба ОНФ, эксперт проекта «За честные закупки» Эдгар Петросян также не сомневается, что основные работы будут выполнены. «Тот же мемориальный парк, я думаю, закончить успеют. А вот то, что эта территория превращается в „тусовочное место“ (выражение сити-менеджера Волгограда Виталия Лихачева , — прим. »ФедералПресс» ) я считаю не очень красит наш город, — пояснил Петросян. — Вообще, главная беда в том, что в Волгограде во всех сферах фактически отсутствует планирование. Те же киоски должны были убирать с 2014 года постепенно, а не в 2017-м, но одномоментно, как это сделали. Учитывая состояние набережной, у нас есть шанс опозориться на весь мир, чего бы не хотелось».

Почетный строитель России , руководитель комиссии по реальному сектору экономики Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков отмечает: «Сегодня понятия генерального плана, правил землепользования и застройки и тому подобное носят чисто символическое значение. А роль градостроительной политики вообще отсутствует. Отсюда все изменения носят хаотичный, локальный характер, даже объекты, которые сами по себе неплохие, но вместе не приносят ничего позитивного для города. Очень много проектных решений, мягко говоря, не очень профессиональных, которые реализуются. Это все считается уже настолько неважной частью городских дел, что эту работу уже стали выполнять студенты и даже любители, и это почти никого не возмущает».

А вот координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко уверен, что само благоустройство или ремонт дорог не могут изменить ситуацию коренным образом. «Город-сад у нас будет после психологических изменений жителей и властей города, нужна основательная работа над нашей коллективной психологией. Здесь не обойтись только заменой сити-менеджера или депутатов, в городе хроническая депрессия. А то, как власти относятся к тому же фактору благоустройства, показывает, что они не понимают психологического состояния горожан и значения для него этой внешней городской среды», — отмечает Серенко.

По его словам горожане настроены на негатив: когда сделают дороги, будут ругать благоустройство, когда наладится оно, все равно найдут поводы для пессимизма. «Надо что-то делать, Евгений Ищенко (мэр Волгограда в 2004-2006 гг.) хотя бы карнавалы какие-то проводил, пытался изменить отношение к своему городу у жителей», — напоминает Серенко. Он также отметил, что стремление многих горожан заявлять о том, что все самое плохое только в Волгограде — одна из черт этого массового психологического недуга. «Только у нас плохие дороги, только от нас бегут люди — это неправда, отовсюду уезжают, но с нашим волгоградоцентричным сознанием мы не хотим этого воспринимать», — пояснил Андрей Серенко. Действительно, из вроде бы более экономически благополучной Ростовской области в 2017 году уехало 11 тысяч человек — как и из Волгоградской.