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Медведев рассказал об успехах в развитии экономики Крыма
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Медведев рассказал об успехах в развитии экономики Крыма 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
На развитие Крыма за последние годы из федерального бюджета в рамках межбюджетных трасфертов было направлено почти 415 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства.
«При этом в рамках федерально-целевой программы было выделено более 360 миллиардов рублей», — отметил он.
Глава кабмина рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией весь полуостров буквально «был поставлен на капитальный ремонт».
«В Крым переброшен энергомост, реконструированы и перестроены аэропорты, морские терминалы, улучшаются дороги, построена новая газотранспортная система, — перечислил Медведев. — В ближайшее месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту».
Также председатель Правительства отметил, что в стране уделяется повышенное внимание развитию Восточной Сибири и Дальнему Востоку. «В результате индексы промышленного производства, сельского хозяйства, строительства в этих регионах выше, чем в среднем по стране», — сказал он.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что дефицит региональных бюджетов за последние годы сократился со 170 до 12 миллиардов рублей.
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