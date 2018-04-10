Московские школьники и юнармейцы посетили отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО

В ходе визита ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, тренировались в стрельбе из пневматических винтовок, сборке и разборке автомата АК-74М, побывали в единственном в России музею салютов и фейерверков.

Воспитанники московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и школьники, готовящиеся вступить в организацию, посетили отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в московских Ватутинках.

Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, тренировались в стрельбе из пневматических винтовок, сборке и разборке автомата АК-74М, выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного костюма. Школьникам рассказали о дрессировке караульных собак и их службе.

Посещение воинской части завершилось экскурсией по единственному в России музею салютов и фейерверков, где представлена уникальная военная техника и различные образцы пиротехнических изделий.