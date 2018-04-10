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Московские школьники и юнармейцы посетили отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО
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Московские школьники и юнармейцы посетили отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе визита ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, тренировались в стрельбе из пневматических винтовок, сборке и разборке автомата АК-74М, побывали в единственном в России музею салютов и фейерверков.
Воспитанники московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и школьники, готовящиеся вступить в организацию, посетили отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в московских Ватутинках.
Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь, тренировались в стрельбе из пневматических винтовок, сборке и разборке автомата АК-74М, выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного костюма. Школьникам рассказали о дрессировке караульных собак и их службе.
Посещение воинской части завершилось экскурсией по единственному в России музею салютов и фейерверков, где представлена уникальная военная техника и различные образцы пиротехнических изделий.
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