Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Совет директоров "РусАла" покинули еще 4 человека. Компании необходимо срочно искать замену, что выполнить норму по доли независимых директоров в 1/3 от общего состава совета.
Совет директоров «РусАла» покинули еще два неисполнительных директора — директор "Реновы" по стратегическим проектам Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф, сообщила компания.
Ранее из совета директоров «РусАла» вышли CEO Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер, старший советник Morgan Stanley.
"РусАл" заверил, что никто из них не имел разногласий с советом директоров.
Еще один представитель «Реновы» — управляющий директор по инвестициям Марко Музетти — пока остается в совете.
Общий состав совета сократился до 14 человек.
Число независимых директоров, согласно требованиям листинга в Гонконге, должно составлять не менее 1/3 от общего состава совета. Сейчас компания рассматривает варианты реализации этой нормы, отмечается в сообщении компании.
Олег Дерипаска контролирует 48,13% «РусАла». Sual Partners Виктора Вексельберга владеет 26,5% «РусАла» после выкупа доли «Онэксима» в феврале. 8,75% акций «РусАла» принадлежит Glencore.
"Ренова" Виктора Вексельберга также включена в санкционный SDN-лист, а «Онэксим» окончательно вышел из капитала «РусАла» в феврале, продав долю Вексельбергу.
В качестве исполнительных директоров в совет входят основной владелец компании Олег Дерипаска, президент «РусАла» Владислав Соловьев и директор по развитию бизнеса Зигфрид Вольф, передает "Интерфакс". Представители других структур Дерипаски в совете директоров «РусАла» — президент En+ Максим Соков, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина, гендиректор «БазЭла» Гульжан Молдажанова и ее заместитель Ольга Машковская.
Независимых директоров в совете директоров «РусАла» осталось пять — его глава, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, экс-глава ФКЦБ и управляющий директор Института корпоративного права и управления Дмитрий Васильев, председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, экс-руководитель подразделения ING Eurasia в Амстердаме Бернард Зонневельд и замглавы Конституционного комитета Гонконга Элси Льюнг.
В совет также входит председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев.