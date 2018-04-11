Совет директоров «РусАла» покинули еще 4 человека

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Совет директоров "РусАла" покинули еще 4 человека. Компании необходимо срочно искать замену, что выполнить норму по доли независимых директоров в 1/3 от общего состава совета.

Совет директоров «РусАла» покинули еще два неисполнительных директора — директор "Реновы" по стратегическим проектам Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф, сообщила компания.

"РусАл" заверил, что никто из них не имел разногласий с советом директоров.

Еще один представитель «Реновы» — управляющий директор по инвестициям Марко Музетти — пока остается в совете.

Общий состав совета сократился до 14 человек.

Число независимых директоров, согласно требованиям листинга в Гонконге , должно составлять не менее 1/3 от общего состава совета. Сейчас компания рассматривает варианты реализации этой нормы, отмечается в сообщении компании.

"Ренова" Виктора Вексельберга также включена в санкционный SDN-лист, а «Онэксим» окончательно вышел из капитала «РусАла» в феврале, продав долю Вексельбергу.