Филип Лэйдер покинул состав совета директоров «Русала» 

Независимый неисполнительный директор «Русала» Филип Лэйдер покинул состав совет директоров компании из-за новых санкций США, говорится в сообщении «Русала».
Ранее состав совет директоров компании [покинул] (https://rns.online/industry/Glava-Glencore-aivan-Glazenberg-pokinul-sovet-direktorov-Rusala-iz-za-sanktsii-SSHa-2018-04-10/) глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».