Еще два независимых директора из-за американских санкций покинули «Русал»

Директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф покинули совет директоров «Русала» , включенной в санкционный список США . Об этом в среду сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-релиз компании, размещенном на сайте Гонконгской биржи.

Гольдман и Вольф занимали должности независимых исполнительных директоров.

После их отставки, как отмечается в сообщении, в совет директоров «Русала» входят два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров. Такой состав совета директоров соответствует правилам листинга компании.

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.