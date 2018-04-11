Еще два независимых директора из-за американских санкций покинули «Русал» 

Директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф покинули совет директоров «Русала», включенной в санкционный список США. Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз компании, размещенном на сайте Гонконгской биржи.
Гольдман и Вольф занимали должности независимых исполнительных директоров.
После их отставки, как отмечается в сообщении, в совет директоров «Русала» входят два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров. Такой состав совета директоров соответствует правилам листинга компании.
Ранее совет директоров «Русала» покинули бывший посол США в Великобритании Филип Лэйдер и глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
В совет директоров «Русала» входят ее совладелец Олег Дерипаска, назначенный недавно на должность президента компании Владислав Соловьев, директор по развитию бизнеса Rusal Global Management BV Зигфрид Вольф, президент En+ Максим Соков, Дмитрий Афанасьев из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», гендиректор «Базэла» Гульжан Молдажанова, заместитель генерального директора «Базэла» Ольга Машковская, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина, директор по инвестициям Renova Management AG Марко Музетти.
В состав совета также входят независимые директора: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, Бернард Зонневельд из ING Eurasia, Элси Льюнг, бывший председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Дмитрий Васильев, и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.