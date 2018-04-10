Благоустраивали, как могли: в Ярославле затопило двор, отремонтированный прошлым летом

Благодарили жители двора на улице Панина в Дзержинском районе чиновников за благоустройство. Прошлым летом возле домов № 37 и 39 уложили новый асфальт, оформили места для парковки, заменили старые опасные деревья на подросшие хвойные саженцы. Красота. Вот только держалась она совсем недолго.

— При производстве работ занизили уровень асфальта и не подумали, что в данном месте нет ливневой канализации. Жители говорили, что будет стоять лужа. Обещали переделать, но в декабре подрядчику подписали все акты выполненных работ, — рассказал активист Андрей Трифф в группе «Дороги Ярославля» в Facebook. — А сейчас сотрудники отдела эксплуатации Дзержинского района, дабы убрать лужу, приезжают и открывают люк «Водоканала», спуская воду в канализацию. Следом приезжают сотрудники «Водоканала» и, ругаясь на всех подряд, данный люк закрывают.

Двор ремонтировали по программе «Решаем вместе», по ней же ярославцы выбрали парки, которые будут благоустраивать в течение шести лет.