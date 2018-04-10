Бизнесмены Югры едут за трудовыми ресурсами и льготами в Свердловскую область

ТАСС , 10 апреля. Индустриальный парк «Богословский» в Свердловской области признан одной из самых перспективных территорий для размещения производств на Югорском промышленном форуме (18+), который проходит в Ханты-Мансийске . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала.

"На Югорском промышленном форуме-2018 одной из самых перспективных территорий для размещения производств признан индустриальный парк «Богословский» в Свердловской области. Площадка расположена в ТОСЭР «Краснотурьинск» — это первая в Уральском федеральном округе экономическая зона с особым правовым режимом для бизнеса, где он может сэкономить на налогах, получить послабления по проверкам и льготную аренду", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что налоги в ТОСЭР — самые низкие установленные в РФ . Компании здесь освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога (0%), рекордно снижены страховые взносы (7,6% вместо 30%), размер налога на прибыль составляет 5% (вместо 20%). Также инициаторы проектов могут получить софинансирование по ставке 5% годовых на срок до 8 лет от Фонда развития моногородов. В ХМАО-Югре и в ЯНАО подобных территорий пока нет.

"Мы видим большой интерес к локализации со стороны производителей нефтегазового оборудования — буровых установок и комплектующих, компрессоров, насосов, гибких труб. «Богословский» расположен на севере Свердловской области и имеет прямое дорожное сообщение с Ханты-Мансийском. От нефтеносных полей площадка располагается на расстоянии всего в 300 километров. При этом резиденты уже просчитали — эффект от налоговых льгот в любом случае «отбивает» все логистичесике затраты", — сообщил сегодня на форуме представитель Корпорации развития Среднего Урала Сергей Черемных.

Корпорация развития Среднего Урала в настоящее время работает в направлении создания в «Богословском» кластера предприятий нефтегазового машиностроения и производств горнодобывающего оборудования. В целом индустриальный парк подходит для локализации производств любых классов опасности. «Это не пустая земля. Это площадка с полным комплексном инфраструктуры — все сети, водопроводы и газопроводы введены в эксплуатацию и способны обеспечить ресурсами самые мощные производства», — сообщил представитель корпорации.