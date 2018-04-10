Л. Печатников: Уровень производственного травматизма в Москве снизился на 13% в 2017 г.

Уровень производственного травматизма в столице по итогам 2017 г. снизился на 13%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи «Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, где трудятся миллионы человек. Только организаций-работодателей в городе зарегистрировано почти миллион. Вопросам охраны труда московское правительство уделяет самое пристальное внимание. Профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание комфортных и безопасных условий труда на московских предприятиях и это дает свои результаты. Одно из важных достижений — снижение по итогам прошлого года уровня производственного травматизма на 13%», — приводит пресс-служба заммэра его слова. Всероссийская неделя охраны труда проходит в Сочи с 9 по 13 апреля.