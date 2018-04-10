В Китае на кладбище запустили симулятор смерти

С помощью технологий виртуальной реальности любой желающий может побывать на месте мертвеца, а также отправиться в путешествие по загробному миру, сообщает CGTN.

Надев очки виртуальной реальности, посетитель кладбища увидит яркие вспышки света и окажется перед вратами рая. Они похожи на китайский храм, окруженный облаками.

"Биение вашего сердце замедлится, вся жизнь пронесется перед глазами. После окончания путешествия в загробный мир вы выйдете на свет совсем другим человеком", — пишут авторы проекта.

С помощью столь необычного аттракциона также можно посмотреть на собственные похороны.