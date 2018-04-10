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В Китае на кладбище запустили симулятор смерти
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В Китае на кладбище запустили симулятор смерти 

Вести.Ru 1 час назад
С помощью технологий виртуальной реальности любой желающий может побывать на месте мертвеца, а также отправиться в путешествие по загробному миру, сообщает CGTN.
Надев очки виртуальной реальности, посетитель кладбища увидит яркие вспышки света и окажется перед вратами рая. Они похожи на китайский храм, окруженный облаками.
"Биение вашего сердце замедлится, вся жизнь пронесется перед глазами. После окончания путешествия в загробный мир вы выйдете на свет совсем другим человеком", — пишут авторы проекта.
С помощью столь необычного аттракциона также можно посмотреть на собственные похороны.
В Китае уже существуют могилы с QR-кодами. А один из жителей страны организовал себе церемонию прощания при жизни из любопытства.
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