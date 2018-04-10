Сафари‑парк могут создать на базе зоопитомника в Московской области

«Концепция (сафари-парка — ред.) была разработана еще в прошлом году. Сейчас мы на этапе согласования с высшим руководством. Нужно согласовать с министром и с мэром Москвы . И если все пройдет нормально, то тогда мы приступим к аукциону и к строительству данного вида сафари», — сказала Акулова.

Она рассказала, что на территории сафари-парка предполагается установить вольеры вольного содержания представителей российской фауны, также там будет зона для отдыха и развлекательные мероприятия для посетителей.

«У нас есть зоопитомник под Волоколамском — центр по размножению редких и диких видов животных. Он делится на три части: одна часть — это наш зоопитомник, там выращиваются дикие и редкие виды животных и находятся потеряшки; вторая часть — это будет сафари-парк, порядка 60 гектаров; третья часть — это проект инвестиционный, он тоже находится на этапе согласования, где будет центр дожития животных, которые онкобольные», — добавила Акулова.

По ее словам, на территории зоопитомника уже построил крематории, но он не сдан в эксплуатацию, также там будет обустроено кладбище для домашних животных.