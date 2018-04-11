Генштаб: в больницу в Думе с поражением зарином и хлором никто не поступал

"Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химоружия", — сказал Познихир.

Познихир подчеркнул, что военные врачи Центра по примирению враждующих сторон при посещении единственной в Думе местной больницы и обследовании находящихся там пациентов установили, что «никакие пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в лечебное учреждение не поступали и не обращались».

"Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ. Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают", — добавил он.