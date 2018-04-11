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Генштаб: в больницу в Думе с поражением зарином и хлором никто не поступал
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Генштаб: в больницу в Думе с поражением зарином и хлором никто не поступал 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Врачи российского Центра по примирению враждующих сторон при посещении единственной в Думе больницы установили, что никто с поражением зарином и хлором туда не поступал и не обращался, заявил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химоружия", — сказал Познихир.
Познихир подчеркнул, что военные врачи Центра по примирению враждующих сторон при посещении единственной в Думе местной больницы и обследовании находящихся там пациентов установили, что «никакие пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в лечебное учреждение не поступали и не обращались».
"Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ. Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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