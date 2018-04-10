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Вода потекла в дома курян
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Вода потекла в дома курян 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Сегодня утром жители улицы Бочарова, проснувшись, увидели плавающие тапочки
По данным ГУ МЧС по Курской области, паводок официально начался 3 апреля и с 9 апреля фиксируется его спад. Однако жители примерно 30 домов по улице Бочарова только сегодня столкнулись с подтоплением. При этом вода стоит не только во дворах частных строений, но и в комнатах. Больше всего не повезло семье Малышевых. В доме живут супруги и двое детей, один из которых ещё грудничок.
— Сегодня примерно в 6.00 проснулись, посмотрели на пол, а там тапки плавают. Встали, воды по щиколотку. А у нас ребёнок пятимесячный. Ну как вот быть. В 8.00 позвонили по 112 и сделали заявку. Нам обещали, что приедут с насосом, чтобы откачать. Время 16.00, до сих пор никого нет. Ну как так? — говорит жительница дома №59 Олеся Малышева.
Дома жильцы находиться не могут. Пришлось снять все двери, чтобы те совсем не испортились. Полы точно придётся менять. Семья надеется, что им хотя бы на время предоставят какое-то жильё, чтобы переночевать. О компенсации за повреждённую мебель и технику даже боятся думать.
У других ситуация едва лучше. Погреба у домовладельцев наполнились водой. Огороды тоже залиты.
— Сколько лет здесь живём, никогда так не затапливало. В этом году совсем дело плохо. Болото настоящее теперь тут. И ведь никто не приезжает. Они теперь решают, к какому округу мы относимся. Центральный говорит, что мы к Сеймскому, а Сеймский на Центральный кивает. Завтра утром у всех воды по колено будет, — говорят жильцы.
Проблема в дамбе, которую прорвало из-за напора воды. Тускарь находится примерно в 700 метрах. Улица располагается ниже. Чтобы вода из реки не текла, в советские времена на улице 1-я Прогонная была создана искусственная насыпь. Под ней проложили трубу с заглушками. Жители предполагают, что заглушки кто-то снял. Именно поэтому вода мощным потоком полилась в сторону улицы Бочарова.
Справедливости ради, надо отметить, что сейчас на дамбе работает два насоса. Воду через плотину льют обратно, но та по-прежнему течёт под насыпью.
Как пояснил «КИ» первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов, в настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленых домов. В частности, специалистов направили к дому №59 по улице Бочарова. Мы будем следить за развитием событий.
Алёна Мартынова
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