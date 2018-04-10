Патологоанатом из Сарова обокрал больницу на 800 тысяч рублей

Патологоанатом из Сарова обвиняется в незаконном получении почти 800 тысяч рублей от родственников умерших. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном, сообщает ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Денежные средства в размере 772 900 рублей врач получил за предоставление услуг по хранению тел, их санитарной обработке, а также проведению комплекса услуг силами и средствами лечебного учреждения. Мужчина получал деньги от родственников умерших и вместо того, чтобы сдать средства в кассу, распоряжался ими по своему усмотрению.

Согласно информации, обвиняемый являлся заведующим судебно-медицинским и патологоанатомическим отделением одной из больниц Сарова в период с января 2016 года по октябрь 2017 года.

Напомним, в рачи случайно забальзамировали живую пациентку.