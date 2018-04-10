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Судовые радиостанции можно будет отключать без решения суда
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Судовые радиостанции можно будет отключать без решения суда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Разрешения на судовые радиостанции в России можно будет прекратить без судебного решения. Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате принять соответствующий законопроект.
Ранее 5 апреля Госдума приняла документ в третьем чтении. Комментируя проект закона, разработанный сенаторами Людмилой Боковой, Ольгой Тимофеевой и Олегом Цепкиным, первый зампред Комитета палаты Алексей Майоров сказал, что поправки регламентируют случаи прекращения действия разрешений на судовые радиостанции во внесудебном порядке.
Также предусматриваются случаи, при которых Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием о прекращении действия разрешений на судовые радиостанции.
Сенатор пояснил, что принятие закона позволит упростить процедуру прекращения действия разрешений на судовую радиостанцию для судов, сменивших судовладельца внутри страны, проданных за рубеж или выведенных из эксплуатации в связи со списанием.
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