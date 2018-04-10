«Черный понедельник» и реакция рынков на американские санкции стали чуть ли не главными темами девятого Биржевого форума. Хотя сам форум, организованный Московской биржей, был посвящен новой экономической политике, привлечению инвестиций и цифровой экономике.
На полях Биржевого форума российские участники обсуждали, в основном, именно санкции, и складывалось впечатление, что для многих обвал рынков стал полной неожиданностью. Business FM провела мини-опрос гостей и спикеров форума. Редакцию радиостанции, в частности, интересовало, до чего могут дойти американские санкции? Ждать ли проблем с расчетами в долларах? И стоит ли беспокоиться владельцам долларовых вкладов в российских госбанках?
Олег Кузьмин главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» «Мы думаем, что все-таки до таких сценариев пока не дойдет. Даже на финансовых рынках, наверное, сейчас основные опасения связаны с возможным расширением санкционного списка, что мы видим и по динамике рынка акций. Возможно, есть опасения относительно расширения возможных санкций на государственный долг, а все-таки какие-то санкции, связанные непосредственно с расчетами долларов, это те санкции, которые будут не на шаг впереди текущих санкций, а на несколько шагов впереди текущих санкций. Как нам кажется, ситуация все-таки не настолько плоха, чтобы допускать такое сильное ужесточение санкционного режима, который, наверное, будет близок к иранскому сценарию».
Есть и другое мнение: после пятницы, когда было объявлено о новых американских санкциях, выросли риски того, что могут возникнуть проблемы с расчетами в долларах внутри России. Так считает бывший вице-президент ЛУКОЙЛа, а теперь — частный инвестор Андрей Гайдамака.
Андрей Гайдамака бывший вице-президент ЛУКОЙЛа, а теперь — частный инвестор «До четверга вам бы четко сказали, что риски такие минимальные или их нет вообще, но после пятницы, сейчас, я думаю, что краткосрочные, в течение следующего полугода — вряд ли. Но нам сейчас показали, что all options are opened, то, что называется. На мой взгляд, это не есть краткосрочная и с высокой вероятностью угроза, но сейчас бы я это полностью не сбрасывал со счетов».
Еще один вопрос: пора ли уже беспокоиться инвесторам, вложившимся в бумаги и долги российских госбанков и вообще компаний, попавших под санкции? Что касается облигаций, многие говорят о том, что невозможно себе представить, чтобы, к примеру, Сбербанк или ВТБ перестали обслуживать свои обязательства. Плюс к тому, повышенный риск компенсируется повышенной же доходностью, но это, если они номинированы в рублях.
Что будет с долларовыми инструментами и возможны ли по ним технические дефолты из-за блокировки расчетов, похоже, пока не знает никто. Что же касается акций, в своих рекомендациях инвесторам участники форума были крайне осторожны.
Андрей Звездочкин гендиректор компании «Атон» «Мы в целом видели на российском рынке в понедельник очень серьезное падение, что отражает увеличение рисков в отношении российских эмитентов, и это отразилось на финансовом рынке. Какие варианты есть у инвесторов в текущей ситуации? С учетом повысившихся рисков мы бы рекомендовали воздержаться от рискованных позиций и в большей степени увеличить долю кэша в портфелях для того, чтобы в течение какого-то времени волатильность успокоилась и стало бы понятно, в каком состоянии находится рынок и в каком направлении он, возможно, будет дальше развиваться. Это, собственно, более-менее универсальная рекомендация для таких времен, когда волатильность скачкообразным образом увеличивается».
А в Конгрессе США уже готовится новый пакет санкций против госдолга и госбанков России. Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния. Запрет также распространяется на облигации Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С ними также блокируются любые операции.