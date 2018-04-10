Биржевой форум — 2018. О чем говорили в кулуарах?

«Черный понедельник» и реакция рынков на американские санкции стали чуть ли не главными темами девятого Биржевого форума. Хотя сам форум, организованный Московской биржей , был посвящен новой экономической политике, привлечению инвестиций и цифровой экономике.

На полях Биржевого форума российские участники обсуждали, в основном, именно санкции, и складывалось впечатление, что для многих обвал рынков стал полной неожиданностью. Business FM провела мини-опрос гостей и спикеров форума. Редакцию радиостанции, в частности, интересовало, до чего могут дойти американские санкции? Ждать ли проблем с расчетами в долларах? И стоит ли беспокоиться владельцам долларовых вкладов в российских госбанках?

Олег Кузьмин главный экономист по России и СНГ « Ренессанс Капитал » «Мы думаем, что все-таки до таких сценариев пока не дойдет. Даже на финансовых рынках, наверное, сейчас основные опасения связаны с возможным расширением санкционного списка, что мы видим и по динамике рынка акций. Возможно, есть опасения относительно расширения возможных санкций на государственный долг, а все-таки какие-то санкции, связанные непосредственно с расчетами долларов, это те санкции, которые будут не на шаг впереди текущих санкций, а на несколько шагов впереди текущих санкций. Как нам кажется, ситуация все-таки не настолько плоха, чтобы допускать такое сильное ужесточение санкционного режима, который, наверное, будет близок к иранскому сценарию».

Есть и другое мнение: после пятницы, когда было объявлено о новых американских санкциях, выросли риски того, что могут возникнуть проблемы с расчетами в долларах внутри России. Так считает бывший вице-президент ЛУКОЙЛа , а теперь — частный инвестор Андрей Гайдамака.

Андрей Гайдамака бывший вице-президент ЛУКОЙЛа, а теперь — частный инвестор «До четверга вам бы четко сказали, что риски такие минимальные или их нет вообще, но после пятницы, сейчас, я думаю, что краткосрочные, в течение следующего полугода — вряд ли. Но нам сейчас показали, что all options are opened, то, что называется. На мой взгляд, это не есть краткосрочная и с высокой вероятностью угроза, но сейчас бы я это полностью не сбрасывал со счетов».

Еще один вопрос: пора ли уже беспокоиться инвесторам, вложившимся в бумаги и долги российских госбанков и вообще компаний, попавших под санкции? Что касается облигаций, многие говорят о том, что невозможно себе представить, чтобы, к примеру, Сбербанк или ВТБ перестали обслуживать свои обязательства. Плюс к тому, повышенный риск компенсируется повышенной же доходностью, но это, если они номинированы в рублях.

Что будет с долларовыми инструментами и возможны ли по ним технические дефолты из-за блокировки расчетов, похоже, пока не знает никто. Что же касается акций, в своих рекомендациях инвесторам участники форума были крайне осторожны.