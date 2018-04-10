Ещё
УФАС собирает заявления от недовольных правилами парковки в «Курумоче»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

УФАС собирает заявления от недовольных правилами парковки в «Курумоче» 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, с ноября прошлого года на парковке была создана зона посадки-высадки пассажиров, на территории которой автомобиль может находиться 15 минут бесплатно.
"За повторный въезд на территорию зоны посадки/высадки в течение одного часа взимается плата в размере 200 рублей", — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
А далее сообщается, что «ввиду поступающих заявлений» самарское УФАС «обращает внимание всех заинтересованных лиц, которые считают данные действия дискриминационными, ограничивающими конкуренцию на рынке таксомоторных перевозок и ущемляющими интересы тех или иных лиц» на возможность обратиться в ведомство.
На момент публикации материала выяснить в региональном УФАС количество поступивших заявлений на правила парковки в «Курумоче» не удалось, как и получить комментарий в пресс-службе аэропорта.
Отметим, в январе текущего года Волга Ньюс готовил подробный материал о правилах пользования парковкой в аэропорту «Курумоч». Тогда в пресс-службе аэропорта поясняли, что в ноябре 2017 г. перед терминалом (на расстоянии менее 50 м) была выделена специальная зона для посадки-высадки пассажиров.
"Стоянка в этой зоне разрешена только до 15 минут, — разъяснила пресс-секретарь аэропорта Курумоч Елена Каткова. — Эта зона не является парковочной, она изначально предназначена исключительно для высадки или посадки пассажиров. Такая схема призвана сделать движение по привокзальной площади удобным и безопасным, она реализована во многих аэропортах РФ и мира. Нахождение автомобиля в зоне посадки/высадки больше 15 минут оплачивается по тарифу 500 рублей (за каждый неполный и полный час). При этом тарифы на пользование официальными парковками аэропорта в ноябре не менялись".
Иными словами, такая мера была введена, чтобы водители не оставляли надолго автомобили в месте, не отведенном для паркинга, и не создавали заторов для остальных участников движения.
Волга Ньюс: последние новости
По всей Самарской области 11 апреля включат сирены В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега Росатом планирует выкупить 50% самарского ГУП СО "Экология"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют ударную группу в Средиземное море416
Эрдоган раскритиковал Лаврова127
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков599
Китай пошел на уступки США в торговой войне437
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока46
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение