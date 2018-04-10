Украинский депутат завел себе раба

В Донецкой области Украины депутат местного сельсовета сделал рабом своего наемного работника. Об этом сообщает телеканал «ТV7 Мариуполь».

Это произошло в селе Покровское возле Мариуполя . Депутат Иван Комаров пришел в бешенство, узнав, что 32-летний мужчина, сотрудник станции технического обслуживания, не хочет красить очередную машину, а затем избил его и связал цепью.

«По ногам очень больно надавали… Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп… Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться», — рассказал пострадавший.

Стоны мужчины из гаража услышала местная жительница, которая обратилась в полицию. Полицейские обнаружили мужчину со связанными цепью руками и ногами, а также заклеенным ртом. Он находился в состоянии сильного опьянения.

Полицейские утверждают, что жители Покровского сами попросили депутата усмирить своего сотрудника, который был пьян. Сам Комаров говорит, что «не имел другого выбора», кроме как связать мужчину и запереть его в гараже.