ЦБ снова зафиксировал всплеск жалоб граждан на перевод пенсионных накоплений

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Банк России по итогам переходной кампании 2017 года снова начал получать жалобы от граждан на несанкционированный перевод их пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой — за последнюю неделю регулятору поступило 100 таких жалоб, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин

"К сожалению, мы видим опять всплеск жалоб. Закончился переходный период, зафиксированы переходы. Часть граждан обнаружили, что они переведены без их согласия в другие фонды, они не проинформированы (о потере инвестдохода из-за досрочного перехода — прим. ред.). За прошлую неделю поступило 100 жалоб. Всплыл весь тот пласт проблем, который мы обозначали еще в прошлом году. К сожалению, закон, который мог бы разрешить эту ситуацию, до сих пор не принят", — сказал он.

В 2017 году ЦБ фиксировал резкий рост числа жалоб на НПФы: в 1 полугодии регулятору поступило 2,6 тыс. жалоб по итогам переходной кампании 2016 года — это в пять раз больше, чем за три предыдущих года в совокупности.

В 2017 году около 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФы, 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой, 76 тыс. граждан вернулись из НПФ, сообщал в конце марта ПФР.

Одной из основных проблем пенсионного рынка являются переводы граждан из одного НПФ в другой без их согласия, часто это происходит в результате недобросовестных действий агентов НПФ (конкуренция НПФов за клиента обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений).

При этом если переход из фонда в фонд осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. В 2017 году число досрочных заявлений составило 4,89 млн — 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений. Потери граждан от досрочных переходов в ПФР оценивали в 33,9 млрд руб. в 2017 году.