Ещё
В водоёме в Воронежской области утонул пьяный мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

В водоёме в Воронежской области утонул пьяный мужчина 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Следователи начали проверку. Мужчина утонул в водоёме, расположенном в селе Пески Поворинского района, в понедельник, 9 апреля. Тело 29-летнего жителя региона вытащили местные жители. По словам очевидцев, мужчина был пьян. На теле сельчанина не нашли следов насилия, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи начали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже в 2018 году пройдет первый «Том Сойер Фест» Жителей Воронежа предупредили о подтоплении кладбищ Жители ещё одного села Воронежской области из-за половодья не могут выйти из своих домов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют ударную группу в Средиземное море416
Эрдоган раскритиковал Лаврова127
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков599
Китай пошел на уступки США в торговой войне437
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока46
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение