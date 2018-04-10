В водоёме в Воронежской области утонул пьяный мужчина 

Следователи начали проверку. Мужчина утонул в водоёме, расположенном в селе Пески Поворинского района, в понедельник, 9 апреля. Тело 29-летнего жителя региона вытащили местные жители. По словам очевидцев, мужчина был пьян. На теле сельчанина не нашли следов насилия, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления СКР. Следователи начали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение. Дарья Крымова