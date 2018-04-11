В Курской области во время уборки свёклы была разбита дорога к кладбищу

Прокурор Медвенского района внес главе сельсовета представление с требованием устранить нарушения

В прокуратуру Медвенского района поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что к сельскому кладбищу невозможно проехать. Во время проверки в деятельности Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района были выявлены нарушения законодательства о погребении и похоронном деле. Согласно законодательству, устройство кладбища также предусматривает организацию подъездных путей.