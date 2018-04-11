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В Курской области во время уборки свёклы была разбита дорога к кладбищу
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В Курской области во время уборки свёклы была разбита дорога к кладбищу 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
Прокурор Медвенского района внес главе сельсовета представление с требованием устранить нарушения
В прокуратуру Медвенского района поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что к сельскому кладбищу невозможно проехать. Во время проверки в деятельности Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района были выявлены нарушения законодательства о погребении и похоронном деле. Согласно законодательству, устройство кладбища также предусматривает организацию подъездных путей.
Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, осенью прошлого года при уборке свеклы с полей, расположенных рядом с кладбищем, был разбит съезд грунтовой дороги. Посколькуо орган местного самоуправления не обеспечил транспортную доступность к общественному кладбищу, прокурор района внес главе сельсовета представление с требованием устранить нарушения. Результаты находятся на контроле прокуратуры Медвенского района.
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