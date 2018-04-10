Литературное мероприятие ко Дню космонавтики пройдет в Щербинке

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День космонавтики отметят в гостиной Центра социального обслуживания «Щербинский» 11 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте ЦСО.

Литературно-познавательную программу подготовят сотрудники библиотеки «Юность». Мероприятие ориентировано как на учеников школы, так и на взрослое поколение. Встреча пройдет по адресу: улица Брусилова, дом №17. Сбор гостей начнется в 13:30. Вход свободный.

День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля. Впервые его провели в 1962 году. Праздник приурочен к дате первого полета человека в космос.