Super Micro Computer, Inc. сообщила о выпуске новых компонуемых объединённых хранилищ NVMe

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 10 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила о выпуске Supermicro Rack Scale Design (RSD) 2.1 с поддержкой компонуемого объединённого хранилища NVMe на базе flash-накопителей, предназначенного для таких сценариев прикладного применения, как высокоскоростное поглощение данных, НРС, аналитика данных, потоковая трансляция видео, CDN, а также в программно-определяемой среде (SDS).

Supermicro RSD обеспечивает провайдерам облачных сервисов, телекоммуникационным операторам и компаниям из списка Fortune 500 возможность создавать собственные гибкие, эффективные программно-определяемые центры даных или расширять уже существующие системы. Решение Supermicro RSD основано на технологии Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), представляющей собой передовую архитектуру центров данных, созданную на базе открытых отраслевых стандартов. Intel RSD помогает крупномасштабным центрам поддерживать новые приложения, ориентированные на обработку данных и требующие большой ёмкости быстродействующей памяти с совместным доступом на ряду с повышенной скоростью, гибкостью и автоматизацией. В условиях стремительного развития центров данных Intel RSD предоставляет базовую инфраструктуру, отличающуюся повышенной гибкостью и масштабируемостью, безопасностью и управляемостью. И всё это — при существенной экономии капитальных и операционных расходов.

Supermicro RSD управляет стойками дезагрегированных серверов, хранилищами данных и процессами сетевого взаимодействия посредством стандартных программных интерфейсов Redfish Restful, остающихся неизменными вне зависимости от поставщика или поколения серверного оборудования. Supermicro RSD 2.1 поддерживает высокопроизводительные и дезагрегированные хранилища NVMe с высокой плотностью данных, обеспечивая значительное повышение эффективности центра данных, оптимизацию параметров использования ресурсов и снижение затрат. Появление данной технологии на базе версии 2.1 Intel RSD, символизирует начало радикального перехода к внедрению ресурсных пулов в крупномасштабных центрах обработки информации, что позволяет существенно повысить их эффективность, оптимизировать параметры использования и сократить расходы.

"Занимая всего одну ячейку стоечного пространства, наши системы NVMe на базе flash-накопителей поддерживают 32 диска 2,5" NVMe SSD с возможностью «горячей» замены, тем самым обеспечивая полупетабайтную ёмкость высокопроизводительного хранилища данных с Supermicro RSD 2.1, доступ к которому одновременно имеют 12 хостов, — отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. — Благодаря динамически компонуемым серверным узлам, эффективному использованию хранилища и независимо обновляемым вычислительным ресурсам, наши решения RSD 2.1 с передовым объединённым NVMe-хранилищем идеально подходят для эффективных и гибких гипермасштабных центров обработки данных. Такие 32-дисковые системы уже успешно обслуживают рабочие процессы Hadoop в крупной автомобильной компании".

Дабы обеспечить оптимальную совместимость, разработчики предусмотрели способность Supermicro RSD 2.1 работать со всеми серверами и в хранилищами поколения Х11 с поддержкой процессоров Intel® Xeon® Scalable, а также с серверами и системами хранения информации Supermicro поколения X10 с поддержкой процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v4. Подобная аппаратная совместимость гарантирует клиентам Supermicro защиту их инвестиций и гибкость в создании новых или расширении существующих центров данных. Кроме того, Supermicro RSD 2.1 тесно взаимодействует с другими уровнями управляющего ПО центра данных — например, OpenStack с использованием программных интерфейсов Restful Pod Manager, обеспечивающий комплексное внедрение облачной инфраструктуры.

Традиционный способ увеличения ресурсов центров данных зачастую предполагает установку дополнительных серверных узлов с фиксированным соотношением вычислительных, сетевых и хранилищных возможностей. Учитывая различия в cроках эксплуатации этих ресурсов, массовая модернизация всего набора серверных узлов часто приводит к преждевременному списанию ценных инвестиционных активов и их недоиспользованию. Именно поэтому ресурсоэффективное, дезагрегированное решение для хранения данных на базе NVMe-oF (NVMe over Fabric) от Supermicro столь важно для клиентов, стремящихся создавать более эффективные и гибкие гипермасштабные центры обработки информации.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с представленным по ссылке видеороликом Supermicro RSD 2.1, посвящённым вопросу экономии ресурсов: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Узнать больше о Supermicro RSD можно по ссылке http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

В число других основных характеристик Supermicro RSD 2.1 входят:

интерактивная информационная панель, предоставляющая администраторам центра данных комплексную информацию о всех физических активах, находящихся под управлением RSD Интерактивный, топологический обзор физической стойки и шасси в пользовательском интерфейсе Supermicro Pod Manager. Администраторы имеют возможность просматривать более подробные сведения об отдельных шасси в стойке на компонентном уровне, узнавая, например, IP-адрес ВМС, физическое расположение в стойке и других характеристиках.

Аналитические и телеметрические данные о системе, использовании ресурсов, ЦП, памяти и вычислительных узлах. Исторические данные не только помогают пользователям лучше понимать, как использовались их системы, но и прогнозировать возможное будущее поведение оборудования.

Клиенты могут оценить гибкость. производительность, эффективность и управляемость систем Supermicro RSD 2.1 уже сегодня в Центрах решений Supermicro RSD. Такие центры можно посетить как лично, так и работать с ним в удалённом режиме, что позволяет клиентам динамически настраивать аппаратные ресурсы под нужды конкретных рабочих нагрузок с использованием графического пользовательского интерфейса или интерфейса командной строки RSD.

Чтобы узнать больше о Центрах решений Supermicro RSD и поэкспериментировать с собственной рабочей нагрузкой, обращайтесь в компанию Supermicro: total_solutions@supermicro.com.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

