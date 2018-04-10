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ФАС: «Вымпелком» вводит в заблуждение абонентов информацией о новых условиях тарифов при поездках по РФ
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ФАС: «Вымпелком» вводит в заблуждение абонентов информацией о новых условиях тарифов при поездках по РФ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Банки.ру
ПАО «Вымпелком» уведомляет абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, ссылаясь на одобрение действий Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов, сообщили в пресс-службе ФАС России.
«ПАО «Вымпелком» с начала апреля уведомляет своих абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, а именно о введении платы в размере 5 руб. за минуту за входящие голосовые соединения при нахождении абонента за пределами «домашнего региона». При этом, распространяя информацию в социальных сетях и при обращениях абонентов в службу поддержки, оператор ссылается на одобрение таких действий антимонопольной службой. Массовое распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов с ведома руководства ПАО «Вымпелком», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО «Вымпелком».
«Те действия, которые оператор связи предлагал в качестве отмены «внутрисетевого» роуминга, не являются исполнением предупреждения. Именно предложенная оператором необоснованно завышенная стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России и послужила основанием для возбуждения дела», — указано в сообщении.
Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин подчеркнул, что эти факты и характер поведения компании «Вымпелком» в отношении абонентов будут учтены при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
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