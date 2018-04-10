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Более 130 посвященных Дню Победы мероприятий пройдут в Санкт-Петербурге
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Более 130 посвященных Дню Победы мероприятий пройдут в Санкт-Петербурге 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Парад на Дворцовой площади, шествие по Невскому проспекту и еще более 130 общегородских мероприятий пройдут в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня Победы. Об этом во вторник сообщил представитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании координационного совета по делам ветеранов.
"Всего в плане более 130 мероприятий, которые запланированы на уровне города и районных администраций", — сказал Ржаненков. Он отметил, что особое внимание уделят транспортному обслуживанию ветеранов в праздничные дни.
По его словам, основные общегородские торжества пройдут 8 и 9 мая. Традиционные церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище и других городских мемориалах, включая Арку Победы, проведут с небольшим временным интервалом, чтобы по желанию ветеранов сделать прямые трансляции на городском телеканале. В День Победы состоится парад на Дворцовой площади, в котором примут участие более 100 единиц техники, включая два раритетных танка Т-34. Также над площадью пролетят около 40 самолетов и вертолетов, а в акватории Невы состоится морская часть парада с участием семи боевых кораблей.
Днем на Невском проспекте состоится традиционное праздничное шествие, в рамках которого ветераны смогут проехать на ретро-автомобилях. Следом за ними пройдут участники «Бессмертного полка», для которых в этом году планируют организовать музыкальное сопровождение по пути следования. Также в городской программе многочисленные концерты, интерактивные программы.
Кроме того, в Петербург в этом году приедут около 100 представителей общественных организаций из других регионов — «Послы Победы», которые вместе с петербургскими волонтерами будут помогать в подготовке и проведении праздничных мероприятий, благоустройстве мемориалов.
В Петербурге проживают 125,5 тыс. ветеранов, блокадников, узников фашистских лагерей. Из них осталось только 9,8 тыс. участников Великой Отечественной войны.
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