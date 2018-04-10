Кутепов: парламентский контроль за ОЭЗ должен быть плановым и регулярным

Законодательное регулирование особых экономических зон нуждается в постоянном совершенствовании, отметил председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

На заседании, посвящённом подготовке к рассмотрению во втором чтении изменений в Федеральный закон о возможности продления срока работы особых экономических зон, член Совфеда напомнил, что в конце марта Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об особых экономических зонах в Российской Федерации“.

Тем не менее, как показало обсуждение, законопроект нуждается в доработке, поскольку имеются замечания со стороны Правительства, отметил Кутепов.

По его словам, обсуждение показало необходимость повышения частоты проведения мониторинга эффективности работы особых экономических зон.

»Парламентский контроль должен быть плановым и регулярным. Мы, законодатели, должны получать обратную связь, видеть результат работы законов и, в случае необходимости оперативно и гибко реагировать», — приводит мнение законодателя пресс-служба верхней палаты.

По словам сенатора, понятие «эффективность особой экономической зоны» с точки зрения государства должна подразумевать её полезность, которая заключается в улучшении благополучия населения, развитии территории и промышленности, рост поступлений в бюджет и бюджетные фонды.

Он предложил коллегам из Минэкономразвития ежеквартально направлять в Совет Федерации данные об итогах деятельности особых экономических зон.

На совещании участники обсудили проблемы правового регулирования деятельности особых экономических зон и особого налогового режима. Выступавшие поддержали законопроект, отметив высокий спрос на получение статуса резидента ОЭЗ, а также её высокую инвестиционную привлекательность.

В настоящее время в России действует 25 ОЭЗ, из которых девять промышленно-производственных, шесть технико-внедренческих, девять туристско-рекреационных и одна портовая.

За 12 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались более 650 резидентов, из которых более ста компаний с участием зарубежного капитала из 35 стран.

За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 850 млрд рублей, вложенных инвестиций — более 260 млрд руб., было создано более 25 тысяч рабочих мест, уплачено более 67 млрд руб. налоговых и таможенных платежей.