Семья погибшего при крушении самолета Ан-148 югорчанина два месяца не может получить тело 

Родственники погибших в авиакатастрофе в Подмосковье два месяца не могут получить тела своих близких. Генетическая экспертиза должна была длиться не более трех месяцев, но её сроки могут увеличиться из-за малого количества сотрудников, задействованных в ней. Трагедия с участием этого лайнера произошла 11 февраля. Самолет Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям», вылетел из Домодедово в Орск в 14:21 по московскому времени, но спустя четыре минуты пропал с радаров. На бортунаходились 65 пассажирови шесть членов экипажа. Все они погибли при крушении. Ранее мы писали о Александре Сергошко из Нижневартовска, который находился на борту этого самолета. Его родители тоже не могут получить тело своего сына, чтобы похоронить его.
— Да, не получили. Ничего нам не говорят, — кратко рассказал Николай Сергошко. Родственники погибших уже создали петицию с требованием «Ускорить генетическую экспертизу тел после крушения Ан-148 и дать родным похоронить близких». На данный момент её подписали более 190 000 человек. Её создала Анна Толмасова, которая в авиакатастрофе потеряла свою дочь Дарью. По её данным, в настоящее время «выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз, предлагают захоронение в два этапа», а вместо 150 экспертов с телами работают всего девять. — Изначально были оговорены все сроки, было сказано ожидать максимально до 3 месяцев, потом время ожидания увеличилось до 4-5 месяцев, последние сроки которые дают до года. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве также молчат, — пишет она. Вчера, 9 апреля, стало известно, что на месте крушения самолета после таяния снега были обнаружены фрагменты самолета и останки погибших. В связи с чем экстренные службы возобновили поисковую операцию. Ранее мы писали, что потерпевший крушение самолет Ан-148 летал и в Тюмень. С 2010 года у него произошло 16 инцидентов, когда во время полета обнаруживалась неисправность.