Главный юрист правительства: севастопольский парламент не принимает законы 

Законодательное собрание Севастополя, не принимая законы продолжает демонстрировать негативную тенденцию. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Законодательного собрания рассказал начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов.
«Мы уже отмечали эту (негативную — прим. ред.) тенденцию по законотворческой работе. Сегодня, в очередной раз два законопроекта, которые предлагалось рассмотреть, были исключены из повестки. В очередной раз мы отмечаем момент, что законы законодательным собранием не принимаются, — сказал Вавилов добавив, что на финансирование местного парламента в год выделяется 97 миллионов рублей — Но законы не принимаются».
Он напомнил, что в декабре прошлого года Ленинский муниципалитет внес два проекта закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в городе Севастополе» и поправки «Об административных правонарушениях».
«После пяти месяцев документы попали в повестку, но ввиду того, что Законодательное собрание, не смогло на наш взгляд, организовать работу должным образом и возникли проблемы с применением норм регламента. Поэтому проекты исключены. Ленинский муниципалитет внес новые проекты, а в повестку были включены старые, уже не существующие редакции», — сказал Вавилов.
Учитывая эти тенденции, юрист назвал вполне логичным требование губернатора о проведении внеочередного пленарного заседания и призвал депутатов к конструктивной работе.
Напомним, начальник юридического управления правительства рассказал журналистам, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено. Депутат Виктор Посметный, ранее на пресс-конференции говорил, что «часть законопроектов — юридический хлам и приниматься не может».
«Из 11 отклоненных в этом году законопроектов, большинство, а именно шесть — внесли депутаты законодательного собрания. Среди этих депутатов и председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева и депутаты Татьяна Щербакова и Вячеслав Аксенов. Если речь идет о «юридическом хламе» который внесли депутаты на мой взгляд это очень самоотверженная позиция Виктора Александровича», — парировал Вавилов.
Сегодня, на планерном заседании местный парламент, в рамках контрольной деятельности четыре часа заслушивал годовые отчеты департамента городского хозяйства и департамента образования, отчет МВД. Что же касается законотворческой деятельности, два закона были сняты с рассмотрения и принята поправка к проекту ФЗ № 378747-7 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».