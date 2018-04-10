Главный юрист правительства: севастопольский парламент не принимает законы

Законодательное собрание Севастополя , не принимая законы продолжает демонстрировать негативную тенденцию. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Законодательного собрания рассказал начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов.

«Мы уже отмечали эту (негативную — прим. ред.) тенденцию по законотворческой работе. Сегодня, в очередной раз два законопроекта, которые предлагалось рассмотреть, были исключены из повестки. В очередной раз мы отмечаем момент, что законы законодательным собранием не принимаются, — сказал Вавилов добавив, что на финансирование местного парламента в год выделяется 97 миллионов рублей — Но законы не принимаются».

Он напомнил, что в декабре прошлого года Ленинский муниципалитет внес два проекта закона «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в городе Севастополе» и поправки «Об административных правонарушениях».

«После пяти месяцев документы попали в повестку, но ввиду того, что Законодательное собрание, не смогло на наш взгляд, организовать работу должным образом и возникли проблемы с применением норм регламента. Поэтому проекты исключены. Ленинский муниципалитет внес новые проекты, а в повестку были включены старые, уже не существующие редакции», — сказал Вавилов.

Учитывая эти тенденции, юрист назвал вполне логичным требование губернатора о проведении внеочередного пленарного заседания и призвал депутатов к конструктивной работе.

Напомним, начальник юридического управления правительства рассказал журналистам, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено. Депутат Виктор Посметный , ранее на пресс-конференции говорил, что «часть законопроектов — юридический хлам и приниматься не может».

«Из 11 отклоненных в этом году законопроектов, большинство, а именно шесть — внесли депутаты законодательного собрания. Среди этих депутатов и председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева и депутаты Татьяна Щербакова Вячеслав Аксенов . Если речь идет о «юридическом хламе» который внесли депутаты на мой взгляд это очень самоотверженная позиция Виктора Александровича», — парировал Вавилов.