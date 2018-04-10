Пореченков прокомментировал назначение Женовача худруком МХТ им. Чехова

23 апреля народный артист России , известный режиссер Сергей Женовач вступит в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова.

"Я знаю Сергея Васильевича как блестящего режиссера, педагога, профессора, с которым я имел счастье работать на спектакле «Белая гвардия», и это было прекрасное время. Я очень рад, что он будет возглавлять Московский художественный театр, я надеюсь с ним поработать, потому что Сергей Васильевич создает удивительную, тонкую, творческую атмосферу во время работы", — сказал Пореченков.