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Пореченков прокомментировал назначение Женовача худруком МХТ им. Чехова
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Пореченков прокомментировал назначение Женовача худруком МХТ им. Чехова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Известный артист Михаил Пореченков заявил РИА Новости, что очень рад, что Сергей Женовач возглавит Московский художественный театр имени Чехова.
23 апреля народный артист России, известный режиссер Сергей Женовач вступит в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова.
"Я знаю Сергея Васильевича как блестящего режиссера, педагога, профессора, с которым я имел счастье работать на спектакле «Белая гвардия», и это было прекрасное время. Я очень рад, что он будет возглавлять Московский художественный театр, я надеюсь с ним поработать, потому что Сергей Васильевич создает удивительную, тонкую, творческую атмосферу во время работы", — сказал Пореченков.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть в качестве своих преемников.
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