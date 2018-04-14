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Более трех тысяч кубометров мусора собрали за время субботника в Балашихе
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Более трех тысяч кубометров мусора собрали за время субботника в Балашихе 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
В Балашихе прошел первый весенний общегородской субботник. Приятно, что жители города так активно приняли в нем участие. По нашим подсчетам, на субботник вышли более 17 тысяч человек. Это сотрудники управляющих компаний, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования, простые жители. Совместными силами мы собрали и вывезли более трех тысяч кубометров мусора
Сергей Юров.
Он добавил, что в наведении порядка в городе было задействовано более 200 единиц техники. Дорожные службы убирали газоны, промывали бордюры, тротуары и пешеходные ограждения на улицах в центральной Балашихе и микрорайоне Железнодорожном.
Сергей Юров напомнил, что 21 апреля Балашиха присоединится к областному субботнику «Чистое Подмосковье». В этот день уборку планируется провести на территории парков и скверов города.
Ранее сообщалось, что дан старт месячнику благоустройства в Балашихе. Его открыл парад специализированной техники.
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