Более трех тысяч кубометров мусора собрали за время субботника в Балашихе

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Балашихе прошел первый весенний общегородской субботник. Приятно, что жители города так активно приняли в нем участие. По нашим подсчетам, на субботник вышли более 17 тысяч человек. Это сотрудники управляющих компаний, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования, простые жители. Совместными силами мы собрали и вывезли более трех тысяч кубометров мусора

Он добавил, что в наведении порядка в городе было задействовано более 200 единиц техники. Дорожные службы убирали газоны, промывали бордюры, тротуары и пешеходные ограждения на улицах в центральной Балашихе и микрорайоне Железнодорожном.

Сергей Юров напомнил, что 21 апреля Балашиха присоединится к областному субботнику «Чистое Подмосковье». В этот день уборку планируется провести на территории парков и скверов города.

Ранее сообщалось, что дан старт месячнику благоустройства в Балашихе. Его открыл парад специализированной техники.