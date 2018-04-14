Более 300 сотрудников больницы Балашихи приняли участие в субботнике

В подмосковной Балашихе в субботу более 300 сотрудников центральной больницы приняли участие в общегородском субботнике, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы убирались на территории терапевтического корпуса. Здесь у нас работали около 50 человек, а всего в субботнике принимают участие более 300 сотрудников. Будем смотреть, что требует текущего ремонта, какой необходимо обновить инвентарь, для того чтобы территория лечебных учреждений была благоустроена», — сказал главврач больницы Михаил Антипов

Он добавил, что уборка проходила на территориях хирургического корпуса, 10 поликлиник и двух диспансеров больницы. Наведение порядка на территории лечебных учреждений города продолжится во время областного субботника 21 апреля. Предполагается, что в нем смогут принять участие более 500 сотрудников больницы.

Уборка прошла и на территории остальных социальных объектов города. Так, в балашихинском лицее на субботник вышли более 200 человек.

«Привлечение учеников к уборке территории формирует ответственность. Человек уже не бросит бумажку лишний раз, будет бережно относиться и к природе, и к культуре. В совокупности все это формирует хороший воспитательный потенциал», — отметил директор лицея Дмитрий Белоусов

Он добавил, что участники субботника побелили деревья, собрали мусор и прошлогоднюю листву. Проверить ход субботника на территорию лицея приехал и глава Балашихи Сергей Юров . Он пообщался с учениками и осмотрел территорию школы.

Всего в городском субботнике приняли участие 17 тысяч человек и более 200 единиц техники.