Ещё
Более 300 сотрудников больницы Балашихи приняли участие в субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 сотрудников больницы Балашихи приняли участие в субботнике 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Балашихе в субботу более 300 сотрудников центральной больницы приняли участие в общегородском субботнике, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Мы убирались на территории терапевтического корпуса. Здесь у нас работали около 50 человек, а всего в субботнике принимают участие более 300 сотрудников. Будем смотреть, что требует текущего ремонта, какой необходимо обновить инвентарь, для того чтобы территория лечебных учреждений была благоустроена», — сказал главврач больницы Михаил Антипов.
Он добавил, что уборка проходила на территориях хирургического корпуса, 10 поликлиник и двух диспансеров больницы. Наведение порядка на территории лечебных учреждений города продолжится во время областного субботника 21 апреля. Предполагается, что в нем смогут принять участие более 500 сотрудников больницы.
Уборка прошла и на территории остальных социальных объектов города. Так, в балашихинском лицее на субботник вышли более 200 человек.
«Привлечение учеников к уборке территории формирует ответственность. Человек уже не бросит бумажку лишний раз, будет бережно относиться и к природе, и к культуре. В совокупности все это формирует хороший воспитательный потенциал», — отметил директор лицея Дмитрий Белоусов.
Он добавил, что участники субботника побелили деревья, собрали мусор и прошлогоднюю листву. Проверить ход субботника на территорию лицея приехал и глава Балашихи Сергей Юров. Он пообщался с учениками и осмотрел территорию школы.
Всего в городском субботнике приняли участие 17 тысяч человек и более 200 единиц техники.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье начинаются весенние полевые работы Отходы перестали принимать на старой карте полигона «Ядрово» в Подмосковье Оборудование для полигона «Ядрово» будет в Подмосковье через 5 дней
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии248
Эрдоган поддержал США530
Асад сделал заявление после удара США537
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля115
«Россию ждет розовый понедельник»85
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение