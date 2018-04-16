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Более 17 тыс. человек приняли участие в субботнике в Балашихе
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Более 17 тыс. человек приняли участие в субботнике в Балашихе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковной Балашихе на субботник вышли свыше 17 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова.
«В Балашихе прошел первый весенний общегородской субботник. По нашим подсчетам, на субботник вышли более 17 тыс. человек. Это сотрудники управляющих компаний, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования, простые жители. Совместными силами мы собрали и вывезли более 3 тыс. кубометров мусора», — сказал С. Юров.
Он также уточнил, что для наведения порядка в городе было привлечено более 200 единиц техники. Дорожные службы убирали газоны, промывали бордюры, тротуары и пешеходные ограждения на улицах в центральной Балашихе и микрорайоне Железнодорожном.
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 Ещё 14 источников 
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