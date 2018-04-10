Жители Щербинки смогут проголосовать за лучшего терапевта

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Голосование «Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики — 2017» стартовало 10 апреля в проекте «Активный гражданин».

Москвичи смогут отдать свой голос за лучших по их мнению специалистов.

Данный конкурс ежегодно проводится Правительством Москвы и столичным Департаментом здравоохранения с 2015 года. Итоги голосования подводят в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника.

Анкетирование пациентов в программе «Активный гражданин» будет завершено 3 июня. По итогам выберут десять лучших врачей.

Отметим, что докторам кроме традиционных наград будет предоставлена возможность зарубежных стажировок.