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Капитальный ремонт дома завершится в Кленовском
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Капитальный ремонт дома завершится в Кленовском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Кленовское
Капитальный ремонт дома в селе Кленово планируют завершить в ближайшее время. Об этом 10 апреля сообщили в администрации поселения.
— На данный момент специалисты завершили замену электрических приборов, проводки и обустройство температурно-влажностного режима кровли дома №1 по Октябрьской улице в селе Кленово. Сейчас сотрудники подрядной организации заняты тем, что докрашивают фасад. После этого им останется отремонтировать подъезды и очистить за собой рабочую площадку, — рассказал заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юрий Няньчур.
Он отметил, что до конца года запланировано провести капитальный ремонт в доме №1 по улице Мичурина.
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