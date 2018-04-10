Капитальный ремонт дома завершится в Кленовском

Фото: администрация поселения Кленовское

Капитальный ремонт дома в селе Кленово планируют завершить в ближайшее время. Об этом 10 апреля сообщили в администрации поселения.

— На данный момент специалисты завершили замену электрических приборов, проводки и обустройство температурно-влажностного режима кровли дома №1 по Октябрьской улице в селе Кленово. Сейчас сотрудники подрядной организации заняты тем, что докрашивают фасад. После этого им останется отремонтировать подъезды и очистить за собой рабочую площадку, — рассказал заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юрий Няньчур.

Он отметил, что до конца года запланировано провести капитальный ремонт в доме №1 по улице Мичурина.