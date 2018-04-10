Поисковый отряд из Вороновского поучаствует в Вахте памяти

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Ребята из поискового отряда «Вороновский рубеж» примут участие в Вахте памяти. Информацию об этом 9 апреля сообщили представители объединения.

— В рамках подготовки к этому мероприятию ребята поучаствовали в «Школе поисковика». Сейчас они активно повторяют изученный материал по таким предметам, как история и медицина. На данный момент точных дат проведения Вахты памяти нет. Ориентировочно она состоится в конце апреля. Мероприятие продлится ровно пять дней, — уточнила руководитель поискового отряда «Вороновский рубеж» Лариса Пирогова.

Отметим, что Вахта памяти будет проходить недалеко от деревни Кузовлево.