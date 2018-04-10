Власти Дагестана рассмотрят заявки от молодых кандидатов на руководящие посты

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов рассмотрят власти Дагестана на замещение вакантных должностей в ведомствах республики. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Васильев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"У нас за небольшой период более тысячи молодых соискателей, которые обратились к нам с предложениями использовать их желание, молодость, опыт, знания в интересах Дагестана. Мы сначала не знали, как с этим поступить, но сейчас у нас новый председатель правительства, министр [образования и науки], они нашли возможность, создали группу, которая этим занимается, используя современные технологии.

Мы убеждены, что протестируем всех и обязательно будем использовать молодежь, потому что без нее такого движения энергичного и результативного мы не обеспечим", — сказал он.

Как сообщили ТАСС в управлении администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике, для формирования резерва управленческих кадров республики всего подано 1 тыс. 91 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента. В их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России».