Ещё
Власти Дагестана рассмотрят заявки от молодых кандидатов на руководящие посты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Власти Дагестана рассмотрят заявки от молодых кандидатов на руководящие посты 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок от молодых кандидатов рассмотрят власти Дагестана на замещение вакантных должностей в ведомствах республики. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Васильев в ходе пресс-конференции в ТАСС.
"У нас за небольшой период более тысячи молодых соискателей, которые обратились к нам с предложениями использовать их желание, молодость, опыт, знания в интересах Дагестана. Мы сначала не знали, как с этим поступить, но сейчас у нас новый председатель правительства, министр [образования и науки], они нашли возможность, создали группу, которая этим занимается, используя современные технологии.
Мы убеждены, что протестируем всех и обязательно будем использовать молодежь, потому что без нее такого движения энергичного и результативного мы не обеспечим", — сказал он.
Как сообщили ТАСС в управлении администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике, для формирования резерва управленческих кадров республики всего подано 1 тыс. 91 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента. В их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России».
"Заявки подали представители всех районов и городов республики, но в основном — жители Махачкалы. Среди кандидатов значительное количество руководителей среднего звена — заместителей министров, начальников управлений и отделов министерств и ведомств, работники администрации главы и правительства Дагестана", — сказал собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
МЧС проверило более 200 мест массового пребывания людей в Подмосковье Филип Лэйдер покинул совет директоров "Русала" Минпромторг против дополнительной поддержки предприятий под санкциями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют ударную группу в Средиземное море397
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков594
Эрдоган раскритиковал Лаврова127
Китай пошел на уступки США в торговой войне437
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока46
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение