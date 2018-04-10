В Ярославле установят 24 площадки для выгула собак

Местные жители поддержали это решение властей. Обсуждения по вопросу организации выгула собак прошли во всех районах города. Сейчас территориальные власти разработают дорожные карты по организации площадок.

«В настоящее время в городе не хватает мест для организованного выгула собак, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов . — Чтобы решить эту проблему, мэрия Ярославля совместно с представителями общественных организаций, членами кинологических клубов и собаководами приступила к составлению списка возможных территорий для обустройства специализированных площадок».