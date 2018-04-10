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В Ярославле установят 24 площадки для выгула собак
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В Ярославле установят 24 площадки для выгула собак 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
Местные жители поддержали это решение властей. Обсуждения по вопросу организации выгула собак прошли во всех районах города. Сейчас территориальные власти разработают дорожные карты по организации площадок.
«В настоящее время в городе не хватает мест для организованного выгула собак, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов. — Чтобы решить эту проблему, мэрия Ярославля совместно с представителями общественных организаций, членами кинологических клубов и собаководами приступила к составлению списка возможных территорий для обустройства специализированных площадок».
Всего их установят 24: семь во Фрунзенском и Красноперекопском районах, десять в Заволжском, три в Дзержинском районе и четыре в центре города — Кировском и Ленинском районах.
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