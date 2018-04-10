СФ предлагает сохранить льготы для особых экономических зон

Совете Федерации предлагают сохранить налоговые льготы для особых экономических зон и организовать ежеквартальный отчёт о результатах деятельности ОЭЗ. Об этом заявил НСН председатель комитета СФ по регламенту Андрей Кутепов . Он сообщил о подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании законодательства в части регулирования особых экономических зон. Доработать документ предложило правительство.

Ранее в законодательство были внесены поправки, касающиеся увеличения для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ и туристско-рекреационных ОЭЗ ставки налога на прибыль с 0% до 2% с 1 января 2018 года. Кроме того, для резидентов планируется резко увеличить страховые взносы — с 14% в 2017 году до 28% в 2019 году.

Однако, как подчёркивает Кутепов, одним из факторов, привлекающих предпринимателей в ОЭЗ, стал специальный режим налоговых и таможенных преференций для резидентов, стимулирующих их ускоренное развитие. Кроме того, с 2005 года установлены гарантии резидентам-инвесторам от неблагоприятных изменений законодательства о налогах и сборах.

Новый законопроект направлен на сохранение действующих льгот и обеспечение обещанных гарантий.