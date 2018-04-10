Пес Лаки испытал ужасное обращение, пока его не спасли неравнодушные люди…

Человеческая жестокость порой просто не знает границ. Сотрудники одной из зоозащитных организаций Вьетнама , Animal Rescue & Care, повидали многое на своем веку. Но история этого пса заставила даже опытных ветеринаров похолодеть от ужаса. Когда люди обнаружили несчастное животное, его рот был накрепко замотан изолентой. В таком состоянии пес провел не один день и едва держался на ногах.

Но даже в таком состоянии бедняга попытался убежать от людей. Он прекрасно помнил, что именно человек причинил ему столько боли.

Когда ветеринары попытались удалить изоленту, они увидели, что она глубоко врезалась в плоть животного.

Невозможно даже вообразить, как же страдал несчастный пес!

Чтобы освободить его, специалистам пришлось до самой кости срезать мясо с морды. Но вскоре Лаки (англ: счастливчик), именно так назвали его спасатели, уже смог поесть.

Покормив пса, врачи снова замотали его морду, но на этот раз бинтами. Риск заражения был слишком велик.

Откормленный и обласканный ветеринарами, Лаки хорошел на глазах.

Страшные шрамы по-прежнему хорошо видны на морде пса, но Лаки уже стал намного сильнее и теперь даже позволяет людям гладить себя. Страшно становится от одной мысли о мучениях животного, о том, что бы случилось, если бы его не нашли активисты. Как хотелось бы, чтобы люди, ответственные за его страдания, понесли наказание за свою жестокость и не могли причинить боль кому-то еще. Сотрудники организации рассказали всему миру историю Лаки, стараясь привлечь внимание общества к проблеме жестокого обращения с животными. Если хочешь помочь им, поделись этой историей с друзьями.