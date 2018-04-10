Детская площадка на 6-й Кожуховской улице снова стала комфортной для игр

Во дворе дома № 10 по 6-й Кожуховской улице привели в порядок детскую площадку. Ранее о наличии вандальных надписей на одном из игровых элементов на портал «Наш город» сообщил житель Южнопортового района.

Работы провели в течение двух дней, после чего на портале появился официальный ответ за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«Работы по удалению вандальных надписей с последующей окраской выполнены. Замечание устранено», — говорится в письме.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)