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Детская площадка на 6-й Кожуховской улице снова стала комфортной для игр
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Детская площадка на 6-й Кожуховской улице снова стала комфортной для игр 

Управа Южнопортового района 26 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 10 по 6-й Кожуховской улице привели в порядок детскую площадку. Ранее о наличии вандальных надписей на одном из игровых элементов на портал «Наш город» сообщил житель Южнопортового района.
Работы провели в течение двух дней, после чего на портале появился официальный ответ за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Работы по удалению вандальных надписей с последующей окраской выполнены. Замечание устранено», — говорится в письме.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)
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