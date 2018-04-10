Фольклорная студия «Грушица» из Митина стала лауреатом фестиваля «Балтийское ожерелье»

Фольклорная студия «Грушица», действующая во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине, стала лауреатом международного фестиваля «Балтийское ожерелье». Конкурс проводился в 13-й раз в Калининграде . Фестиваль призван знакомить калининградцев с культурой народов России и других стран. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Фольклорная студия «Грушица» под руководством педагога Юлии Гельман уже не первый раз становится жемчужиной в ожерелье фестиваля. В этот раз коллектив стал лауреатом, а солистка Амина Жиганшина награждена специальным призом жюри. Поздравляем! — сказала Анфиса Кудрявцева.

Латвии, Германии, Белоруссии и В течение трех дней десятки творческих коллективов из Калининградской, Московской и Ленинградской областей, Литвы Польши знакомили зрителей с особенностями своей культуры. Всего на фестивале были представлены около тридцати национальностей.

Более восьмисот участников подготовили творческие номера с песнями и танцами своих народов, а также множество поделок ручной работы. Оценивали таланты ребят члены жюри — профессиональные артисты и искусствоведы. Вторая часть фестиваля пройдет в октябре этого года в немецком городе Киль.