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Фольклорная студия «Грушица» из Митина стала лауреатом фестиваля «Балтийское ожерелье»
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Фольклорная студия «Грушица» из Митина стала лауреатом фестиваля «Балтийское ожерелье» 

Префектура СЗАО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Фольклорная студия «Грушица», действующая во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине, стала лауреатом международного фестиваля «Балтийское ожерелье». Конкурс проводился в 13-й раз в Калининграде. Фестиваль призван знакомить калининградцев с культурой народов России и других стран. Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.
— Фольклорная студия «Грушица» под руководством педагога Юлии Гельман уже не первый раз становится жемчужиной в ожерелье фестиваля. В этот раз коллектив стал лауреатом, а солистка Амина Жиганшина награждена специальным призом жюри. Поздравляем! — сказала Анфиса Кудрявцева.
В течение трех дней десятки творческих коллективов из Калининградской, Московской и Ленинградской областей, Литвы, Латвии, Германии, Белоруссии и Польши знакомили зрителей с особенностями своей культуры. Всего на фестивале были представлены около тридцати национальностей.
Более восьмисот участников подготовили творческие номера с песнями и танцами своих народов, а также множество поделок ручной работы. Оценивали таланты ребят члены жюри — профессиональные артисты и искусствоведы. Вторая часть фестиваля пройдет в октябре этого года в немецком городе Киль.
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