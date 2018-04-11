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Официальная страница движения Black Lives Matter оказалась фейком
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Официальная страница движения Black Lives Matter оказалась фейком 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Представители «Фейсбука» заблокировали страницу движения за права афроамериканцев «Black Lives Matter», на которую были подписаны около 700 тысяч человек. Страница оказалась поддельной, ее вели мошенники. Интересно, что у официальной страницы объединения было в два раза меньше подписчиков, сообщает CNN.
Первым на то, что страница «Black Lives Matter» в «Фейсбуке» выглядит странно, обратил внимание журналист Джереми Масслер в декабре 2017 года. Мужчину насторожил тот факт, что у страницы не было галочки верификации, которая есть у всех официальных аккаунтов знаменитостей, СМИ и различных организаций.
Кроме того, Масслер заметил, что на странице «Black Lives Matter» постоянно появлялись репосты новостей с ультраправых сайтов. Странным образом, они вели не на первоисточник, а на портал Blacklivesmatter.media, который был зарегистрирован австралийцем Иэном Маккеем еще в октябре 2015 года.
Все это время на странице собирались пожертвования якобы в пользу угнетенных афроамериканцев. Кроме того, подписчикам группы предлагалось купить футболки и кружки с символикой движения.
После того, как Масслер отправил Маккею несколько вопросов о его деятельности по электронной почте, страница «Black Lives Matter» была отредактирована. Среди прочего, с нее исчезла кнопка «Пожертвовать».
Вскоре коллеги Масслера из CNN выяснили, что Иэн Маккей — сотрудник австралийской организации «Национальный союз трудящихся». В нее входят десятки тысяч человек.
В ответ на вопросы журналистов австралиец заявил, что не является администратором страницы «Black Lives Matter», а доменнные имена вроде Blacklivesmatter.media скупал для последующей перепродажи. По «странному совпадению» вскоре после этого доступ к сомнительной странице оказался закрыт.
Представители «Национального союза трудящихся» отметили, что изучили материалы CNN. По словам сотрудников организации, они не имеют отношения к деятельности Маккея. Вскоре он был уволен, против него начата проверка.
Журналисты считают, что Маккей собирал через страницу «Black Lives Matter» пожертвования как минимум год и заработал за это время не меньше 100 тысяч долларов. В настоящий момент страница заблокирована, расследование по этому делу продолжается.
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