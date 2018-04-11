Официальная страница движения Black Lives Matter оказалась фейком

Представители «Фейсбука» заблокировали страницу движения за права афроамериканцев «Black Lives Matter», на которую были подписаны около 700 тысяч человек. Страница оказалась поддельной, ее вели мошенники. Интересно, что у официальной страницы объединения было в два раза меньше подписчиков, сообщает CNN

Первым на то, что страница «Black Lives Matter» в «Фейсбуке» выглядит странно, обратил внимание журналист Джереми Масслер в декабре 2017 года. Мужчину насторожил тот факт, что у страницы не было галочки верификации, которая есть у всех официальных аккаунтов знаменитостей, СМИ и различных организаций.

Кроме того, Масслер заметил, что на странице «Black Lives Matter» постоянно появлялись репосты новостей с ультраправых сайтов. Странным образом, они вели не на первоисточник, а на портал Blacklivesmatter.media, который был зарегистрирован австралийцем Иэном Маккеем еще в октябре 2015 года.

Все это время на странице собирались пожертвования якобы в пользу угнетенных афроамериканцев. Кроме того, подписчикам группы предлагалось купить футболки и кружки с символикой движения.

После того, как Масслер отправил Маккею несколько вопросов о его деятельности по электронной почте, страница «Black Lives Matter» была отредактирована. Среди прочего, с нее исчезла кнопка «Пожертвовать».

Вскоре коллеги Масслера из CNN выяснили, что Иэн Маккей — сотрудник австралийской организации «Национальный союз трудящихся». В нее входят десятки тысяч человек.

В ответ на вопросы журналистов австралиец заявил, что не является администратором страницы «Black Lives Matter», а доменнные имена вроде Blacklivesmatter.media скупал для последующей перепродажи. По «странному совпадению» вскоре после этого доступ к сомнительной странице оказался закрыт.

Представители «Национального союза трудящихся» отметили, что изучили материалы CNN. По словам сотрудников организации, они не имеют отношения к деятельности Маккея. Вскоре он был уволен, против него начата проверка.

Журналисты считают, что Маккей собирал через страницу «Black Lives Matter» пожертвования как минимум год и заработал за это время не меньше 100 тысяч долларов. В настоящий момент страница заблокирована, расследование по этому делу продолжается.