Участие иностранных предпринимателей в строительных проектах Москвы — главная тема нового номера журнала «BIGMOSCOW»

В 2017 году строительный сектор Москвы получил мощное ускорение на годы вперёд в виде долгосрочной (на 10–15 лет) программы реновации жилого фонда, принятой городскими властями. В финале конкурса проектов по застройке пяти экспериментальных площадок — 20 работ, половина из них выполнена иностранными архитектурно-дизайнерскими бюро. Какой видят Москву будущего иностранцы?

Строить русские бани и целые банные комплексы — такую специализацию выбрал для своей инженерно-строительной компании англичанин Джеймс Ларкин . Другой британец — Адриан Салтер — за 20 лет с нуля создал в Москве инжиниринговую компанию, которая приложила руку ко многим знаковым для российской столицы зданиям, сформировавшим ее нынешний архитектурный облик (бизнес-центры «Аврора», Four Winds Plaza, Mirax Plaza и др.).

Предприниматель из Франции Николя Шавро построил в России множество успешных производственных бизнесов самой разной направленности: от клея (бренд Kleo) до колбас и сосисок (бренд Le Bon Gout). Его новый проект Trainmydata лежит в сфере ИТ. О том, как Николя Шавро собирается инвестировать в России в человеческий капитал, он рассказал «BIGMOSCOW».

Три года назад голландец Ханс Кулеман закрыл свой московский бар, а австриец Армин Пюрингер — открыл. В этом выпуске «BIGMOSCOW» оба рассказывают о превратностях барного бизнеса.

Говорят, первые впечатления — самые верные. В новой рубрике уроженец ЮАР Арно Маринкович, финансовый директор «3М Россия», рассказывает, какой он увидел российскую столицу (медведи по улицам в Москве не ходят, как и львы по улицам Кейптауна).