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Участие иностранных предпринимателей в строительных проектах Москвы — главная тема нового номера журнала «BIGMOSCOW»
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Участие иностранных предпринимателей в строительных проектах Москвы — главная тема нового номера журнала «BIGMOSCOW» 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 27 минут назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
В 2017 году строительный сектор Москвы получил мощное ускорение на годы вперёд в виде долгосрочной (на 10–15 лет) программы реновации жилого фонда, принятой городскими властями. В финале конкурса проектов по застройке пяти экспериментальных площадок — 20 работ, половина из них выполнена иностранными архитектурно-дизайнерскими бюро. Какой видят Москву будущего иностранцы?
Строить русские бани и целые банные комплексы — такую специализацию выбрал для своей инженерно-строительной компании англичанин Джеймс Ларкин. Другой британец — Адриан Салтер — за 20 лет с нуля создал в Москве инжиниринговую компанию, которая приложила руку ко многим знаковым для российской столицы зданиям, сформировавшим ее нынешний архитектурный облик (бизнес-центры «Аврора», Four Winds Plaza, Mirax Plaza и др.).
Предприниматель из Франции Николя Шавро построил в России множество успешных производственных бизнесов самой разной направленности: от клея (бренд Kleo) до колбас и сосисок (бренд Le Bon Gout). Его новый проект Trainmydata лежит в сфере ИТ. О том, как Николя Шавро собирается инвестировать в России в человеческий капитал, он рассказал «BIGMOSCOW».
Три года назад голландец Ханс Кулеман закрыл свой московский бар, а австриец Армин Пюрингер — открыл. В этом выпуске «BIGMOSCOW» оба рассказывают о превратностях барного бизнеса.
Говорят, первые впечатления — самые верные. В новой рубрике уроженец ЮАР Арно Маринкович, финансовый директор «3М Россия», рассказывает, какой он увидел российскую столицу (медведи по улицам в Москве не ходят, как и львы по улицам Кейптауна).
Все версии выпуска (апрель — июнь 2018 года) журнала «BIGMOSCOW» (Business Investment Guide to Moscow), который издается при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы на русском, английском и немецком языках, доступны в AppStore и Google Play для бесплатного скачивания владельцами смартфонов и планшетов во всем мире.
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